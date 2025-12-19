Milanović upozorio: 'Ljudi strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće?

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović rekao je u petak, u povodu 34. obljetnice Hrvatskog vojnog učilišta dr. Franjo Tuđman, da je uvođenje obaveznog vojnog roka "dobar put", koji je potvrdio i Hrvatski sabor.

Milanović smatra da uvođenje vojnog roka neće omogućiti odgovarajuću popunu, jer će i dalje nedostajati ljudi u Oružanim snagama. Napomenuo je i da trenutno nedostaje oko 4000 časnika, dočasnika i vojnika, što je više od 20 posto.

"Oprema vrijedi s ljudima koje sada imamo, ali bez one šire grupacije, bez tisuća i tisuća vojnika, pješaka prije svega, vojska ne postoji. Kako ćemo privući generaciju mlađih muškaraca, kako ćemo ih nagovoriti da se uključe u jednu tako strogo rigidan hijerarhijski ustav kakav je vojska? Vojska je pokora, poslušnost, lojalnost, vjernost, žrtva – to je vojska“, upitao je govoreći o uvođenju temeljne vojne obuke.

U međuvremenu, dodao je, treba graditi sposobnosti, znanja i naoružavati se, ali i ne zanositi se fantazijama, strateških saveznika koji istu tu robu prodaju susjedima koji nisu u NATO-u "i to moderniju, i tko zna što još".

To je, kaže, dobar primjer da vidimo kako stvari funkcioniraju. "Hrvatsku to neće koštati sigurnosti ni glave. To nije strateška prijetnja koja bi nas mogla koštati kao '91. ni u najgorem scenariju, koji se, vjerujem, nikada neće dogoditi, jer ništa ne ukazuje na to jer i odnosi nisu isti kao '91.

"Države, neću ih imenovati, gledaju isključivo svoje interese i prodat će svakome tko ponudi novac da bi zaradili i ostvarili strateški utjecaj na nas. Jedina država koja se tako ne ponaša je SAD, oni funkcioniraju na drukčiji način. Te lekcije dosad nismo naučili i trebamo ih polako usvajati", poručio je Milanović. "Treba biti lojalan i dobronamjeran, ali isto tako promatrati stvari i kakvi s odnosi", dodao je.

Treba gledati svoje poslove i interese, ne gurati se u "koalicije voljnih".

'Zbunjenost Europe'

Naglasio je i da "u trenucima zbunjenosti Europe i drame koja još uvijek čeka katarzu u Ukrajini gdje su, nažalost, poginule tisuće vojnika, nama ostaje da se nadamo da će biti više razuma". "Ne želim da hrvatski političari i lideri budu među krivcima i među odgovornima jer nema potrebe za tim. Treba gledati svoje poslove i svoje interese, ne gurati se ni u kakve „koalicije voljnih“ jer čemu onda služi NATO“, poručio je predsjednik Milanović.

Nije normalno, dodao je, da osoba na čelu EU govori o pitanjima opstanka i sudbine nacija, jer nije zamišljeno da to tako bude. Govoreći o situaciji u svijetu naglasio je da se "Europa promijenila dramatično“ te je upozorio kako se i situacija u NATO-u promijenila zbog stavova SAD-a.

"Teško mi je povući paralelu, ali - što je NATO bez SAD-a? Postoji i ne postoji. Američka strategija o nacionalnoj sigurnosti je jedno, nastup glavnog tajnika NATO-a nešto treće. Slušamo o izvorima prijetnje, ne samo u riječima glavnog tajnika, nego i nekolicine predsjednika država i vlada najvećih europskih država. Slušamo o tome da je pitanje dana kada će doći do sukoba s Rusijom. Ljudi to slušaju i nije im svejedno. Strahuju, boje se, je li to istina i je li to moguće? Mislim da nije i mislim da je to s one strane pameti“, rekao je Milanović.

Povodom obilježavanja Dana Hrvatskog vojnog učilišta „Dr. Franjo Tuđman“, predsjednik Milanović je uručio promaknuća i priznanja najistaknutijim pripadnicima HVU. U čin pukovnice promaknuta je bojnica Vesna Pehar. U čin bojnika/bojnice promaknuti su: satnica Vedrana Jelenić, satnik Marijan Gospočić, satnica Ivana Madžar Colić, satnik Mario Klun i satnica Jelena Petrović Vučković. U čin natporučnika promaknut je poručnik Ivan Mihaljević.

Govoreći o Hrvatskom vojnom učilištu, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH, general pukovnik Tihomir Kundid rekao je da je HVU iznimno značajno za OS i temelj je njegova razvoja. Vojska koja ima pristup vrhunskim znanjima i tehnologijama je u izrazitoj prednosti stoga ih je važno integrirati u taj sustav i obrazovne programe kako bi mogli imati časnike i dočasnike koji su suvereni i kompetentni, naglasio je.

Povećana izdvajanja za obranu i za vojni proračun pozdravio je državni tajnik i izaslanik ministra obrane Branko Hrg kako bi Oružane snage bile još spremnije i sposobnije čuvati Hrvatsku i hrvatski narod. No, tehnologija ne znači puno bez obučenih i spremnih ljudi koji njome rukuju i oni trebaju biti u središtu pozornosti i u tome važnu ulogu ima HVU i Sveučilište obrane i sigurnosti u izradi i primjeni novih studijskih programa.

Zapovjednik HVU dr. Franjo Tuđman general bojnik Slaven Zdilar istaknuo je kako je ta institucija snažan stup znanja i profesionalnosti i ima nezamjenjivu ulogu u razvoju sposobnosti OS. Upozorio je na prisutnost u otvorenih ratnih sukoba i nefunkcioniranje mehanizama međunarodne zajednice.

