Koncert 'Sam u kući' u Lisinskom: 'Željeli smo posve dočarati duh Božića'

Film "Sam u kući" spojio je RTL i Zagrebačku filharmoniju. Po filmskoj uspješnici koju prikazujemo u ovo doba godine, nazvan je božićni koncertni spektakl koji se već tradicionalno održava u Lisinskom. Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je s Filipom Fakom, ravnateljem Zagrebačke filharmonije

"To je jedan božićni klasik i filmski i glazbeni koji donosi jednu atmosferu i duh Božića u svaki dom. A mi smo se odlučili prošle godine na to da tu atmosferu donesemo u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog, projekciju uživo. Odnosno glazbu, orkestralnu glazbu uživo kako bismo posve dočarali taj duh Božića", kazao je Fak.

