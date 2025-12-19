Mladi hrvatski poljoprivrednici dobili sredstva: 'Uz oca sam naučio raditi'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SAVJET ZA SLAVONIJU /

Na području pet slavonskih županija dosada je završeno ili pokrenuto gotovo 165 tisuća projekata. Poruka je to potpredsjednika Vlade Tome Medveda koji je predsjedavao sjednicom Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Dvadeseta sjednica održana je u Iloku, a Medved je poručio i kako je novim višegodišnjim EU financijskim okvirom za Hrvatsku planirano 16 milijardi 800 milijuna eura iz Fonda za europsku koheziju, poljoprivredu i ruralni razvoj. Putem Projekta Slavonija, Baranja i Srijem do sada je uloženo gotovo 5 milijardi eura.

Uz jedinice lokalne i regionalne samouprave, sredstva su dobili i mladi poljoprivrednici. Više pogledajte u prilogu.