SAVJET ZA SLAVONIJU /

Mladi hrvatski poljoprivrednici dobili sredstva: 'Uz oca sam naučio raditi'

Na području pet slavonskih županija dosada je završeno ili pokrenuto gotovo 165 tisuća projekata. Poruka je to potpredsjednika Vlade Tome Medveda koji je predsjedavao sjednicom Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Dvadeseta sjednica održana je u Iloku, a Medved je poručio i kako je novim višegodišnjim EU financijskim okvirom za Hrvatsku planirano 16 milijardi 800 milijuna eura iz Fonda za europsku koheziju, poljoprivredu i ruralni razvoj. Putem Projekta Slavonija, Baranja i Srijem do sada je uloženo gotovo 5 milijardi eura.

Uz jedinice lokalne i regionalne samouprave, sredstva su dobili i mladi poljoprivrednici. Više pogledajte u prilogu.

19.12.2025.
17:00
RTL Danas
PoljoprivredaPoljoprivredniciTomo MedvedHrvatskaSlavonija
