Majka djevojčice koju su maltretirali o kampanji Hajduka: 'Svaka gesta igrača joj je značila...'

'BUDI ČOVIK' /

Vršnjačko nasilje pravilno je skovan i dosadan hrvatski izraz koji označava one grozote kojima su okružena naša djeca. Kad neodgojeni klinci mlate svoje kolege iz školskih klupa i onda kasnije ne dožive apsolutno nikakvu kaznu, pa to sve ponove opet i opet...

Sve je više maltretiranja, odnosno bullyinga među djecom u Hrvatskoj. Zato, kad ih već neće preodgojit nitko doma ili nitko u sustavu - možda može netko treći.

'Budi čovik', stihovi su i naslov pjesme kojom je Hajduk krenuo u kampanju protiv vršnjačkog nasilja. Usmjerena je prema djeci i mladima, s glavnom zvijezdom, 10-godišnjim pjevačem iz Ploča. "Pjesma je predivna i poruka je lijepa da nema nasilja nikad i da nikad ne bude nekih rasprava, da budemo prijatelji i da pomažemo jedni drugima", kaže pjevač Marino Vrgoč.

Umjesto pomaganja i empatije, mnoga djeca doživljavaju izrugivanje, vrijeđanje, čak i fizičko nasilje od vršnjaka. Majka djevojčice kojoj su se kolege izrugivali kaže nam da to ostavlja strašne posljedice i baš zato nije htjela otkriti identitet.

'U najtežim trenucima Hajduk joj je značio'

„Pokretanje ovakvih inicijativa je iznimno važno jer otvara prostor za razgovor o problemu koja djeca često prešućuju ili krive sebe, pa roditelji na vrijeme ne prepoznaju. Borba zna biti iznimno teška, duga i iscrpljujuća, ali kad se djetetu vraća samopouzdanje i osmijeh, onda vidite da je vrijedilo svakog koraka", kazala je Sara, majka djevojčice koja je doživjela bullying

U najtužnijim trenucima baš je Hajduk djevojčici posebno značio. "Upravo ovdje na Poljudu je moje dijete u trenutku kad je bila najnesigurnija u sebe, sa najmanje samopouzdanja kada bi se obratila igračima, svaki njihov pozdrav i pogled neka gesta, to je njoj značilo da je viđena i prihvaćena negdje izvan obitelji", dodaje majka Sara. Više doznajte u priči Dragane Eterović.