Sve o novom sustavu naplate cestarina, ali odgovor na ključno pitanje još ne znamo

HAC OTKRIO DETALJE /

Zbogom naplatnim kućicama na autocestama i kolonama! Na autocesti između Popovačke i Kutine postavljen je prvi portal s kamerama i antene novog sustava naplate cestarina. Dug je 33 metra i težak 10 tona, a samo je jedan od ukupno njih 212.

Predstavljeno je i vozilo koje će hvatati prekršitelje, a do pune primjene novog sustava, više je od godine dana. Bez rampi i bez zaustavljanja, sustav bi trebao zaživjeti 1. ožujka 2027.

Još detalja o novom sustavu otkrio je u studiju RTL-a Danas član Uprave Hrvatskih autocesta Luka Čirko