Uzinić: 'Mnogi misle da nas drugi ugrožavaju, ja mislim da su drugi naša prilika'

'NE NASILJU' /

Obožavamo se dijeliti na lijevo i desno, na naše i njihove, obožavamo u ladice stavljati svačiji stav. Pogotovo ako netko s druge strane razmišlja kao mi.

Zato su i izjave progresivnog pape Franje toliko često pozdravljali i oni koji baš ne pozdravljaju tradicionalne poruke Crkve. Zato vole i poruke riječkog nadbiskupa.

Bilo da su o gej prajdu, Izraelu i Gazi ili muškarcima koji mole na trgovima. Iako baš Mate Uzinić naglašava da se moramo odmaknuti od podjela jer zbog njih imamo bolesno društvo. U velikom intervjuu s našom reporterkom Idom Balen rekao je kako je svjestan da ima onih koji misle da on čini štetu Crkvi. Govorio je i o društvenim mrežama, teorijama zavjere, o nasilju nad ženama kao porazu za muškarce te svima uputio božićnu poruku.

društvenim mrežama, teorijama zavjere. O nasilju nad ženama kao porazu za muškarce i svima još uputio božićnu poruku.

Cijeli intervju pogledajte u videu