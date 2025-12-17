Osječkog psihijatra prijavio kolega, on tvrdi: 'Zato sam dobio otkaz'

SKANDAL U BOLNICI /

Dječji psihijatar iz Osijeka, uhićen je zbog sumnje da se od 2016. do 2019. u KBC-u Osijek prema četiri tada maloljetna pacijenata ponašao neprimjereno, da ih je dodirivao ih po tijelu i davao im drogu na konzumaciju.

Terete ga za četiri kaznena djela: povredu djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanje trošenja droga i neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Da postoje ovakve sumnje, bolnicu je obavijestio liječnik koji je tada radio u KBC-u kao specijalist psihijatrije, Stanislav Rogulja koji kaže: "To sam osobno prijavio ravnateljstvu, opisao te situacije, te sam bio zgrožen njivom inertnošću i nereagiranjem.