Ludi plavi fan shop: Evo kako su igrači Dinama razveselili okupljene u modernoj igraonici

Nogometaši Dinama svoje su nogometne obveze za ovu godinu odradili te uoči posljednjeg susreta prije zimske stanke družili su se s najmlađim navijačima na otvorenju igraonice. Riječ je o moderno opremljenoj igraonici koja nudi različite sadržaje uz fan shop. Veći broj igrača Dinama okušali su se zajedno s posjetiteljima u nekim od sadržaja.

