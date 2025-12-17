FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODLIČNO DRUŽENJE /

Ludi plavi fan shop: Evo kako su igrači Dinama razveselili okupljene u modernoj igraonici

Nogometaši Dinama svoje su nogometne obveze za ovu godinu odradili te uoči posljednjeg susreta prije zimske stanke družili su se s najmlađim navijačima na otvorenju igraonice. Riječ je o moderno opremljenoj igraonici koja nudi različite sadržaje uz fan shop. Veći broj igrača Dinama okušali su se zajedno s posjetiteljima u nekim od sadržaja. 

Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.12.2025.
20:39
Sportski.net
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx