Joško ovo nije zaslužio! Teško je za povjerovati gdje su Englezi srušili Gvardiola u popisu najboljih

Ugledni britanski The Guardian objavio je dio svoje tradiconalne liste 100 najboljih nogometaša na svijetu.

Za početak je su objavljena imena igrača rangiranih od 41. do 100. mjesta ostavivši svoje čitatelje da malo pričekaju na one najbolje.

Na listi se našao i jedan hrvatski reprezentativac. Joško Gvardiol je u odnosu na prošlu godinu pao za čak 48 mjesta te je sada 93. igrač na svijetu.

"Još jedan igrač Manchester Cityja koji je, zajedno s klubom, prošao kroz tešku sezonu pa je na ljestvici pao za 48 mjesta. Gvardiol je prešao s pozicije lijevog beka na igranje u središtu Cityjeve obrane i zapravo je bio jedan od rijetkih pozitivnih pojedinaca, što mu je donijelo klupsku nagradu za igrača sezone 2024./25. Odigrao je najviše minuta od svih u Cityju prošle sezone, ali je priznao da je tijekom momčadske krize imao problema sa spavanjem. 'Za mene je to bila najgora sezona koju sam ikad imao u karijeri. Bilo je bolno.'", napisali su.

Prošlogodišnji pobjednik, španjolski veznjak Rodri, pao je na čak 74. mjesto nakon teške ozljede koja ga je udaljila s terena. Značajan pad zabilježili su i Gvardiolovi suigrači Rúben Dias (84.) i Bernardo Silva (72.) te Milanov Rafael Leão (91.).

Ostaje za vidjeti jesu li urednici pronašli mjesto za nekog drugog hrvatskog igrača te ga smjestili među 40 najboljih.

Popis najboljih nogometaša u 2025. od 100. do 41. mjesta:

100. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

99. Federico Dimarco (Inter)

98. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

97. Antony (Betis)

96. Micky van de Veen (Tottenham)

95. Mason Greenwood (Marseille)

94. Manuel Neuer (Bayern)

93. Joško Gvardiol (Manchester City)

92. Dean Huijsen (Real)

91. Rafael Leao (Milan)

90. Mikel Merino (Arsenal)

89. Kenan Yildiz (Juventus)

88. Antoine Semenyo (Bournemouth)

87. Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)

86. Nico Paz (Como)

85. Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen)

84. Ruben Dias (Manchester City)

83. Andre Frank Zambo Anguissa (Napoli)

82. Nick Woltemade (Newcastle)

81. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

80. Jules Kounde (Barcelona)

79. Tijjani Reijnders (Manchester City)

78. Emiliano Martinez (Aston Villa)

77. Bryan Mbeumo (Manchester United)

76. Joao Pedro (Chelsea)

75. Jeremy Doku (Manchester City)

74. Rodri (Manchester City)

73. Kevin de Bruyne (Napoli)

72. Bernardo Silva (Manchester City)

71. Arda Guler (Real)

70. Martin Zubimendi (Arsenal)

69. Bruno Guimaraes (Newcastle)

68. Pau Cubarsi (Barcelona)

67. Hugo Ekitike (Liverpool)

66. Fermin Lopez (Barcelona)

65. Marcus Thuram (Juventus)

64. Yann Sommer (Inter)

63. Marc Cucurella (Chelsea)

62. Nicolo Barella (Inter)

61. Phil Foden (Manchester City)

60. Frenkie de Jong (Barcelona)

59. Estevao (Chelsea)

58. David Raya (Arsenal)

57. Nico Williams (Athletic Bilbao)

56. Eberechi Eze (Arsenal)

55. Bruno Fernandes (Manchester United)

54. Alessandro Bastoni (Inter)

53. Bradley Barcola (PSG)

52. Hakan Calhanoglu (Inter)

51. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

50. Joshua Kimmich (Bayern)

49. Allison (Liverpool)

48. Alexander Isak (Liverpool)

47. Enzo Fernandez (Chelsea)

46. Victor Osimhen (Galatasaray)

45. Martin Odegaard (Arsenal)

44. William Pacho (PSG)

43. Jamal Musiala (Bayern)

42. Marquinhos (PSG)

41. Ryan Gravenberch (Liverpool)

