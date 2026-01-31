Granatom pogodili autobus s civilima: 'Usred dana, Rusi su namjerno napali!'

Rusko granatiranje pogodilo je središnji Herson oko podneva 30. siječnja, pri čemu je poginuo vozač gradskog autobusa, a petero civila je ranjeno, prema podacima Ureda tužiteljstva Hersonske oblasti.

Prema uredu, oko 12 sati po kijevskom vremenu, ruske trupe su topničkim napadom na grad Kherson pogodile autobus. Državne hitne službe priopćile su da je jedna od granata pogodila cestu, a šrapneli su oštetili autobus, piše Kyiv Independent.

Guverner Oleksandr Prokudin dodao je da su dvoje ozlijeđenih u kritičnom stanju, a troje u umjerenom.

Rus güçleri Ukrayna'nın Herson kentindeki bir otobüse saldırı düzenledi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti. pic.twitter.com/FGt1xjqdN5 — gdh (@gundemedairhs) January 30, 2026

"Usred dana, Rusi su namjerno napali autobus s ljudima u Hersonu", rekao je Prokudin.

Nakon napada pokrenuta je prethodna istraga o počinjenju ratnog zločina koji je rezultirao smrću osobe (Dio 2 članka 438. Kaznenog zakona Ukrajine).

"Tužitelji, zajedno s policijskim istražiteljima, poduzimaju sve potrebne mjere za evidentiranje i dokumentiranje ratnih zločina koje su počinili vojni pripadnici Ruske Federacije", stoji u izjavi Tužiteljstva Hersonske oblasti.

Одна людина загинула, ще 5 отримали уламкові поранення внаслідок російського обстрілу Херсона



Один з боєприпасів влучив у проїжджу частину дороги. Уламками пошкоджений маршрутний автобус. Рятувальники деблокували тіло загиблого водія. pic.twitter.com/4iyFhA8hql — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) January 30, 2026

Ruske snage sve više koriste dronove za napad na civile u područjima prve crte bojišnice, posebno u Hersonu, gdje lokalni dužnosnici izvješćuju o gotovo svakodnevnim napadima dronovima na vozila i pješake. Topnički napadi su rjeđi, ali mogu biti razorniji.

U kolovozu 2025. godine, u napadu ruskog drona na autobus u području Hersona ubijene su dvije osobe, a devet je ozlijeđeno.

