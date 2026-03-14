Možemo ide u lov na Banske dvore, Tomašević poslao poruku Plenkoviću: 'Oni se boje'

Stranka Možemo ima nove-stare čelnike: Sandru Benčić i Tomislava Tomaševića. Dosad su mandati čelnika, odnosno koordinatora bili ograničeni na dvije godine, a odsad se biraju na četiri.

Protukandidata na izbornoj skupštini nisu imali. Benčić i Tomašević su poručili kako ih u budućnosti čeka zajednička borba za osvajanje vlasti, kao i da su orkestrirani napadi, laži i difamacije postali sastavni dio političkog govora - ne samo ekstremne desnice, nego i vladajuće stranke.

Podršku su im kao gosti dali i šefovi stranka s ljevice, poput SDP-a, Glasa i DOSiP-a.

Tomašević: HDZ udara ispod pojasa jer se boji

Tomislav Tomašević je istaknuo da njegovi rezultati govore sami za sebe, ali se osvrnuo i na napade HDZ-a.

"Svatko se mogao kandidirati, na prošlim izborima sam imao protukandidate, ovog puta ih nemam. Izborni rezultati, u posljednje tri godine govore sami za sebe.

Nikada nisu bili veći napadi HDZ-a na Možemo. I prljavi i ispod svake razine, udarci ispod pojasa. I to nije zato što je HDZ samouvjeren da će pobijediti na izborima, nego zato što se boje", kazao je.

"Sada idemo u treću fazu, a to je faza u kojoj smatramo da smo, u smislu ljudi, vrijednosti, političkih ideja i kredibiliteta koji smo stvorili kod građana, spremni ići na osvajanje parlamentarne vlasti", kazala je Sandra Benčić.