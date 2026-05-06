Bivši izbornik bez zadrške: 'Nexe je zaslužio prolaz, ali zbog sudaca to nije bilo moguće'

Nexe iz Našica je u uzvratnom susretu Europske lige poražen 30-27 od Kiela i nakon raspucavanja sa sedam metara ostao bez Final Foura Europske lige.

Nexe je bolje krenuo u susret, u prvih nekoliko minuta je čak vodio, no Kiel je pokazao zašto je favorit i do kraja susreta su Nijemci u potpunosti preokrenuli. Kiel je također bolji bio u drugom poluvremenu gdje je u jednom trenutku čak išao i na +6, no Nexe se do kraja susreta vratilo i izborilo sedmerce koje je na kraju završilo 4-2 za Kiel.

Treba napomenuti kako su gotovo sve polovične sudačke odluke išle u koristi Kielu, a tome tonu je analizu započeo i rukometni stručnjak Zdravko Zovko kojeg smo nazvali za komentar utakmice.

"Rekao bih da je Nexe oštećen u toj utakmici. Sudački par je donio neke odluke koje su na kraju presudile u korist Kiela i koji je na kraju slavio na sedmerce", počeo je Zovko pa nahvalio Našičane.

"Dojam je da je Nexe još jednom u Europi pokazao da igra puno bolje, čak Europu nego domaće prvenstvo gdje se mučio i sa Sesvetama i Goricom i Zagrebom, ali to pokazuje da možda naše prvenstvo nije tako loše, kao što mi često govorimo jer Nexe ovo što je pokazao u Europi je stvarno na jednom vrlo visokom nivou. Jučer u prepunoj dvorani u Kielu, hramu rukometa pokazao je da zna i možda i zaslužio prolazak u Final Four", kazao je bivši izbornik Zovko.

Koja sudačka odluka ga je najviše razočarala?

"Nedosljednost i kriterij su me razočarali, a najviše ona greška u praćenju utakmice pred kraj. Kada je bilo tri razlike, Kiel je imao napad i lopta je bila u čistom autu kada ju je Landin spasio, bio je rukom vani, a sudac uopće nije bio u poziciji da vidi to, znači da se loše kretao, ne znam je li to namjerno ili ne. Nexe je nakon toga dobio i isključenje što je izravno utjecalo na rezultat jer je Kiel zabio za četiri razlike", kazao je Zovko pa nastavio.

"Mislim da kriterij nije bio isti. Mi koji smo dugo u rukometu to vidimo odmah. Suci mogu griješiti, ali onda to rade na štetu obje strane, a jučer je bilo samo na štetu Nexea. Mislim da je oštećen Nexe u sinoćnjoj utakmici", kazao je prekaljeni stručnjak.

'Nexe će žaliti za propuštenom prilikom'

Našičani su pokazali da se mogu nositi s Kielom, vratili su se iz zaostatka u koji su upali krajem prvog poluvremena.

"Mislim da ta razlika nije bila plod igre Kiela, više sudačkih odluka, ali i odličnog vratara Wolffa koji je u tom periodu odlično branio. Ali Nexe je stalno bio prisutan u igri i nije bio u podređenom položaju te je bilo pitanje kada će napraviti seriju 2,3-0 što se i dogodilo kada je Jastrzębsk obranio nekoliko udaraca.

Bio je Nexe stalno al pari Kielu i fizički i mentalno, čak i u boljoj poziciji što govori da su dobro pripremljeni i vođeni, nažalost rezultat je takav kakav je i igračima i upravi Nexea ostalo je da žali za propuštenom prilikom", kazao je Zovko.

Je li iskustvo Wolffa i De Vargasa presudilo u sedmercima?

"Dogodilo se to da je jedan od najboljih izvođača Nexea Ivan Barbić promašio i to je usmjerilo ostatak pucanja sedmeraca. Wolff i Vargas su top vratari i bilo je pitanje trenutka kada će obraniti još jedan. Sedmerci su uvijek lutrija, moglo se to okrenuti na stranu Nexea, ali nije. Ponavljam, utakmica se igra 60 minuta, a s onakvim sudačkim odlukama bilo je teško napraviti više od onoga što je Nexe napravio", zaključio je Zdravko Zovko.

