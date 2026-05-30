TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU /

Autobus u kojem su bili mladi sportaši udario u drvo: Vozač preminuo, 23 ozlijeđenih

Foto: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia/ilustracija

30.5.2026.
14:48
danas.hr
Vozač autobusa je preminuo, a 23 putnika zadobilo je ozljede u teškoj prometnoj nesreći na području grada Pečuha u Mađarskoj

Portal Telex.hu javlja da je autobus prevozio mlade sportaše, njihove trenere i roditelje koji su ih pratili na natjecanje.

Tragedija se dogodila oko 5.30 sati. Policija je izvijestila da je autobus, iz zasad nepoznatih okolnosti, prešao u suprotnu traku i udario u drvo.

U autobusu se nalazilo 28 putnika - 19 mladih natjecatelja iz aerobičke sekcije Sportske škole u Pečuhu, troje trenera, šest roditelja i vozača. 

Sudjelovalo 11 vozila hitne pomoći 

Sportska škola u Pečuhu u priopćenju je navela da su svi putnici prevezeni u bolnice. U zbrinjavanju je sudjelovalo ukupno 11 vozila hitne pomoći.

Na potresnu vijest reagirao je i mađarski predsjednik Tamas Sulyok, koji je izrazio sućut obitelji preminule osobe i zaželio brz oporavak ozlijeđenima. Istaknuo je da je riječ o "srcedrapajućoj nesreći". 

Nastavlja se istraživanje koje bi trebalo otkriti sve okolnosti teške prometne nesreće. 

Prometna NesrećaMađarska
