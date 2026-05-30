HDZ-ovac žestoko 'oprao' Milanovića: 'Sramotno je i tragično da to ne priznaje'

U Splitu je održana izložba vojne opreme, predstavljena su plovila Obalne straže. Privuklo je to brojne građane na Zapadnu obalu i Gat sv. Nikole.

Posjetitelji su imali priliku razgledati plovila Obalne straže, među njima i ophodni brod "Omiš" i gumena brodica "Modrulj".

Na Gatu sv. Nikole bila je postavljena i izložba vojne opreme te naoružanja Hrvatske vojske, uključujući oklopna vozila Patria i MaxxPro.

Reporter Rade Županović razgovarao je s zastupnikom Androm Krstulovićem Oparom (HDZ), sa samo 23 godine izabran je u prvi saziv Hrvatskog sabora. On je jedini u aktualnom sazivu, koji je sudjelovao u prvom sazivu.

Slavili ste i prije 36 godina. Jesu li emocije i jesu li osjećaji bili identični današnjima ili je to ipak bilo jedno drugo vrijeme potpuno drugačije?

To je bilo drugo vrijeme. Danas se ponavlja stalno jedna priča da se slavi Dan državnosti zbog konstituiranja Sabora. Ne, tada je Sabor bio konstituiran, tada je slavio hrvatski narod, poslije toliko desetljeća, stoljeća hrvatski narod izabrao je svoje predstavnike slobodno. I zbog toga slavimo Dan državnosti. Nije pobjeda neke političke elite ili neke ekipe koja je tu slučajno upala, nego je pobijedio hrvatski narod.

Koje su emocije kod vas vladale u tom trenutku?

Mladi čovjek, onda vam se svašta vrti po glavi. Ali kad sam vidio te gigante i ozbiljnost, a osobito ljude koji su nas dočekali na trgu i kad su došli zastupnici dolje predvođeni predsjednikom Tuđmanom, predsjednikom našeg Sabora gospodinom Domljan, Franjom Kuharićem, velikim kardinalom i Šefko Omerbašićem, tadašnjim predsjednikom Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj. Onda smo zapravo shvatili da se događa nešto veličanstveno i da Hrvati nikada taj datum neće zaboraviti.

Danas u društvu imamo polemike je li danas Dan državnosti ili trebao biti nekakav drugi datum. Nedavno se i mijenjao zakon po tom pitanju ima ljudi koji još i dan danas ne slave ovaj datum

Reći ću ovako, mi tada prije 36 godina nismo imali pojma što je politička korektnost, ali smo bili pristojni i znali smo koje su vrijednosti. Danas političari imaju sva znanja o političke korektnosti i ne žele se zamjeriti, pa i vaše pitanje je pristojno, pa ste rekli neki. Ja ću odmah reći, tragično je i sramotno je da dva puta izabrani predsjednik Hrvatske ne priznaje Dan državnosti koji je služben, ali isto tako i prihvaćen od hrvatskoga naroda.

Osoba poput mene koja je glasala za 25. lipnja, digla ruku za neovisnost Republike Hrvatske, pri čemu je SKH - Savez komunista Hrvatske, SDP, iz kojeg su potekli ovi koji su kasnije zakone mijenjali na toj sjednici, nisu htjeli glasovati za neovisnost Republike Hrvatske. Dakle, ustavno pravno, to je točan datum, ali to je bio akt politike. Akt naroda, želja naroda, je bila pobjeda političkih snaga domoljubnih snaga predvođenih HDZ -om. To nije hadezeovski dernek, kako kaže naš predsjednik.