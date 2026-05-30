Dječak (5) se gušio, bojnica otkrila detalje spašavanja: 'Sva sreća da je dijete preživjelo'

Brzom reakcijom vojnici su spriječili moguću tragediju. Spasili su petogodišnjeg dječaka koji se se počeo gušiti trešnjom. Odmah su priskočili u pomoć. Sve se odvijalo jučer poslijepodne dok su se pripremali za današnju proslavu. Spasili su dječaka i umirili njegovu baku.

Zbog toga su nagrađeni medaljama, koje im je uručio ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera, general-pukovnik Tihomir Kundid. "Tri vojnikinje i jedan vojnik su spasili djetetu, od pet godina, jučer život pravodobnom intervencijom, znanjem i iskustvom koje su naučili u Oružanim snagama Republike Hrvatske te su spasili jedan mladi život - neprocjenjivo", rekao je ministar Anušić.

"Jer oružane snage postoje upravo zbog općeg dobra. Na takav način se ponašamo i građani uvijek mogu računati na nas u svakoj situaciji da ćemo se uvijek žrtvovati za njih - bez obzira što smo možda u tom trenutku i mi ugroženi", rekao je Kundid.

Ova je priča i RTL-ova Dobra strana dana, a reporterka Leona Šiljeg razgovarala je s bojnicom Milijanom Danilović, specijalisticom opće kirurgije koja je skupa s timom priskočila u pomoć dječaku.

Što se to jučer dogodilo?

Jučer smo radili pripreme za današnji dan. Uređivali smo našu bolnicu i u jednom trenutku dolazi naša prva časnica Maja Herceg i obavještava nas, po dojavi civilne osobe, da na 100-200 metara od nas imamo dijete koje se guši i kojem treba hitno pristupiti kako bi se pružila medicinska pomoć. Mi smo to, naravno, vrlo ozbiljno shvatili i našli se na mjestu u vrlo kratkom vremenu. Na vrijeme smo pokrenuli postupak oživljavanja. Dakle, baka koja je bila prisutna je napomenula da je dijete zapravo aspiriralo hranu, a čim smo pokrenuli postupak reanimacije, odnosno pružanja prve pomoći, dijete je već u trenutku pokazivalo znakove nestabilnosti, kliničke znakove hipoksije i zahvaljujući hitnoj intervenciji odstranila se strano tijelo i sva sreća dijete preživjelo.

Koliko vam je sve bilo stresno?

Konkretno stresno, međutim, u trenutku kada imate zadatak spasiti život, onda jednostavno zaboravite na to sve. Zadatak je obavljen na zadovoljstvo svih nas i svu sreća dijete nam je uspješno preživjelo i predano je hitnoj civilnoj službi koja je također došla na vrijeme po pozivu. U međuvremenu imamo informaciju i u kontaktu s roditeljima da je sve u redu i da se dijete zapravo uspješno oporavlja. Naravno da se sve to tako dogodilo na zadovoljstvo svih nas.