Nebo iznad Zagreba će grmjeti! Jarun spreman za vrhunac proslave

Prije točno 36 godina, 30. svibnja 1990., konstituiran je prvi demokratski izabrani Hrvatski sabor, što je označilo novo poglavlje u hrvatskoj povijesti.

Povodom Dana državnosti na zagrebačkom Jarunu je organizirana središnja proslava za građane, gdje vojska pokazuje najbolje naoružanje koje ima, a građani većinu toga mogu isprobati. Tu su tenkovi, bradlyji, patrije, topništvo, oružje.

U MORH-u kažu da su pripremili edukativan i zabavan sadržaj namijenjen svim generacijama – od onih koji razmišljaju o vojnom pozivu do građana koji žele pobliže upoznati rad i sposobnosti Hrvatske vojske.

'Na Jarunu slijedi pravi spektakl jer hrvatska vojska pokazat će svu svoju silu i moć, i to u vodi i u zraku. Sve traje od ranoga jutra, a ono što slijedi su padobranski skokovi, helikopteri i zrakoplovi, barjaktara, amfibijske patrije na jezeru i to sve slijedi od 17.30.

Prije nekoliko trenutaka krenula je i dodjela medalja koje su uručili ministar Anušić i general Kundid, i to vojnom medicinskom timu na Jarunu. Oni su jučer ovdje, dok su postavljali svoj šator za vojnu bolnicu pomogli jednom dječaku. U pomoć su ih pozvali građani. Rekli su da se dječak guši trešnjom, a oni su brzo priskočili u pomoć i smirili baku koja je bila s tim dječakom. Kako doznajemo, ovaj dječak završio je u jednoj zagrebačkoj bolnici i ondje je pregledan i odmah je pušten kući.

U 18 sati slijedi letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a tu će sudjelovati i saveznici iz zemalja NATO-a, a partneri od Austrije do Sjedinjenih Američkih Država. Svi oni moći će pratiti što se događa ovdje od 18 sati putem videozida, a upozorava se građane i na pojačanu buku. Cijeli program traje do 19 sati, a zapravo sada ovo popodne rezervirano je za ono najmoćnije što Hrvatska vojska nudi', najavila je reporterka Leona Šiljeg.

Polaganje vijenaca kod spomenika Domovini

Obilježavanje Dana državnosti započelo je jutros polaganjem vijenaca kod spomenika Domovini, a potom je na Medvedgradu na Oltaru Domovine zapaljen vječni plamen u znak zahvalnosti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani Hrvatske.

U Crkvi svetoga Marka u Zagrebu služena je misa za Domovinu koju je predvodio zagrebački nadbiskup monsinjor Dražen Kutleša.

U propovijedi je rekao da je Hrvatska platila visoku cijenu za slobodu, te upozorio da se narod, iako je izborio političku neovisnost, i dalje mora boriti za 'unutarnju slobodu.

Milanović bojkotirao proslavu

'Svima čestitam Dan državnosti ovdje s oltara domovine na Medvedgradu, prisjećajući se 1994. godine kada je predsjednik Tuđman otvorio oltar domovine i ovaj prekrasan spomenik akademskog kipara Kuzme Kovačića posvećen hrvatskim braniteljima svima onima koji su dali svoje živote za hrvatsku slobodu', rekao je premijer Andrej Plenković.

U obilježavanju nije sudjelovao predsjednik Republike Zoran Milanović jer od ranije smatra da se danas ne treba obilježavati Dan državnosti, već 25. lipnja, kako je bilo do 2019. Milanović stoga nije poslao čestitku, ali će za pola sata sudjelovati na svečanoj akademiji u organizaciji Grada Zagreba povodom Dana zagrebačkih branitelja i Dana državnosti. Milanovićev bojkot službenih protokola izazvao je osudu vladajućeg HDZ a.

'Ovo što danas vidimo je scenarij podjele. Scenarij ne jedinstva i scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države, a za to po meni trebaju dobro promisliti hrvatski birači. Ja ne znam ni jednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici i oporba ne poštuju dan vlastite države. To je nepoznato u praksi', rekao je Plenković.

Praznik obilježen diljem zemlje

Praznik se obilježava diljem zemlje. Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića održan je nastup Simfonijskog orkestra Oružanih snaga i Počasno zaštitne bojne, koji su pred brojnim okupljenim građanima izvodili svečane skladbe. Okupljene je zabavila i Kravat pukovnije. Pripadnici Zajednice utemeljitelja HDZ a dr. Franjo Tuđman dijelili su građanima hrvatske zastave.

Zanimljivo je bilo i na moru na zapadnoj obali u Splitu. Građani su imali priliku razgledati vojne brodove Hrvatske ratne mornarice, upoznati se s opremom i razgovarati s pripadnicima hrvatske vojske.

Pristižu i čestitke saveznika, među njima iz NATO-a, ali i državnog tajnika SAD a Marca Rubia. Poručio je da dvije države održavaju blizak odnos jer ih veže zajednička predanost regionalnom miru.

'Dok slavite ovaj dan nacionalnog ponosa, znajte da Amerika stoji uz vas kao pouzdani saveznik NATO a i partner u nastojanju da postignete mir i prosperitet za naše narode', rekao je.