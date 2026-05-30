Hrvati pozirali s oružjem Hrvatske vojske na Jarunu

Na dan kada Hrvatska obilježava Dan državnosti, prisjećajući se 30. svibnja 1990. godine i konstituiranja prvog demokratski sabora, na zagrebačkom Jarunu održava se svečani program povodom Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske.

Pripadnici Hrvatske vojske za građane su pripremili bogat i atraktivan program, a Jarun je na jedan dan pretvoren u svojevrsnu vojnu bazu na otvorenom.

Posjetitelji imaju priliku razgledati brojna vozila, naoružanje i sustave kojima raspolažu Oružane snage Republike Hrvatske (OSRH), pri čemu najveću pozornost privlače tenkovi i oklopna vozila.

Pokazna vježba i letački program

Velik interes za događaj pokazali su građani svih generacija, a posebno najmlađi posjetitelji. Tisuće ljudi na Jarun pristižu još od ranih jutarnjih sati, a među najposjećenijim sadržajima ističe se vojni poligon prilagođen djeci, gdje su se tijekom dana stvarali i prvi veći redovi.

Program se nastavlja i u poslijepodnevnim satima. U 17.30 predviđena je pokazna vježba tijekom koje će Hrvatska vojska demonstrirati sposobnosti i način uporabe svojih vozila i opreme.

Vrhunac događanja očekuje se u 18 sati, kada će biti održan letački program uz sudjelovanje pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) te gostiju iz savezničkih zemalja.

Na svečanosti se očekuje i dolazak državnog i vojnog vrha.