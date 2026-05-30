Hrvatska gori: Pogledajte kako sretnici uživaju u moru po ovim vrućinama

Kao što je i najavljeno, danas imamo priliku uživati u sunčanom i vrućem vremenu, osobito u Dalmaciji, a sretnici u Rijeci, Dubrovniku i Puli imali su priliku osvježiti se moru.

Poslijepodne i osobito navečer prolazno umjerena i povećana naoblaka, lokalno su mogući pljuskovi, uglavnom u središnjim predjelima. Vjetar većinom slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu i jugozapadni, još ujutro ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 °C, prognoza je DHMZ-a.

Za sutra očekuje se djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ali nestabilno. U unutrašnjosti uz više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice je moguće malo kiše, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Navečer pljuskova može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Na Jadranu jugozapadni vjetar, navečer i jugo. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 18 do 22 °C. Danju vrlo toplo i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu većinom između 27 i 31 °C.