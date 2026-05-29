Veliki Novak Đoković u ponoru: Pogledajte kakve je face radio dok je gubio od tinejdžera

Nevjerojatan meč odigrali su Brazilac Joao Fonseca i Novak Đoković u trećem kolu Grand Slam turnira Roland Garrosa, a nakon gotovo pet sati iznimno kvalitetnog tenisa slavio je Fonseca rezultatom 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5.

Time je 19-godišnji Fonseca povezao dva velika preokreta na pariškoj zemlji nakon što je u drugom kolu svladao godinu dana starijeg hrvatskog igrača Dinu Prižmića, protiv kojeg je također okrenuo 0-2 u pobjedu 3-2.

Đokoviću je ovo drugi put u karijeri da je izgubio meč nakon vodstva od 2-0 u setovima. Prvi put takvo mu se što dogodilo također na Roland Garrosu, kada je 2010. izgubio od Austrijanca Jürgena Melzera.

Na samom startu meča Fonseca je bio djelomično impresioniran događajem i suparnikom preko puta sebe pa je Đoković brzopotezno odjurio na 5-1. Od tada pa sve do kraja meča trajala je odlična borba ispunjena jakim udarcima i napadima, dugačkim izmjenama i nadigravanjem.

U prvom setu je Fonseca stigao do 4-5, ali je ipak ostao kratak na putu do potpunog preokreta. U drugoj dionici presudio je samo jedan break, a napravio ga je Đoković kod 2-2. Kao i protiv Prižmića kolo ranije tako se Fonseca ponovno našao u zaostatku od 0-2 u setovima, ali to ga je samo dodatno nadahnulo, kao i njegove navijače.

Treći set je Brazilac otvorio s 3-0 i premda je sve do kraja te dionice Đoković ozbiljno prijetio vratiti zaostatak Fonseca je prednost breaka sačuvao i smanjio na 1-2 u setovima.

Na startu četvrtog seta Fonseca je iskoristio petu break-loptu te je poveo s 2-0 samo da bi Đoković uzvratio i poveo s 3-2. Kod vodstva 4-3 jer Đoković propustio dvije break lopte, a kod 5-4 je dva puta bio na dva poena do pobjede. Hrabrom i agresivnom igrom sve je preživio Fonseca i na kraju četvrtog seta dodatno dodao gas za 7-5, 2-2 u setovima i oduševljenje brazilskih navijača u Parizu.

Premda se činilo da Đoković sve teže prati jaki ritam mladog Brazilca uspio je lukavi srpski tenisač na početku petog seta povesti 3-1. Razjario je zaostatak Fonsecu koji je ponovno počeo žestoko napadati iz svih pozicija, dok se Đoković svim silama branio koliko je mogao. Vratio se Fonseca na 3-3 i do 5-5 je svaki tenisač držao svoj servis.

Koliko je ovaj rezultat bio neočekivan dovoljno govore izrazi lica Novaka Đokovića, ali i samog Fonsece, koji nije mogao sakriti iznenađenje svojom pobjedom.

U osmini finala Fonseca će igrati protiv pobjednika meča u kojem se sastaju Amerikanac Tommy Paul i Norvežanin Casper Ruud.