Susjedi vidjeli mladiće s kanisterima, policija potvrdila: Izgorjela dva Lamborghinija! Ovo je ostalo od njih

Policijska uprava zagrebačka izvijestila je o požaru koji se noćas dogodio u Zagrebačkoj ulici u Velikoj Gorici.

"Danas, 29. svibnja oko 3 sata u Velikoj Gorici, u Zagrebačkoj ulici na parkiralištu, izbio je požar na dva osobna automobila marke Lamborghini, oba zagrebačkih registarskih oznaka i u vlasništvu trgovačkog društva, pri čemu se vatra proširila i oštetila još četiri osobna automobila te nadstrešnicu parkirališta i pročelje zgrade. Požar su ugasili vatrogasci. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Slijedi očevid i kriminalističko istraživanje – izvijestili su iz PUZ-a.

24sata doznaje da je požar bio podmetnut. Dva maskirana mladića došla su iz smjera groblja. Mještani, koji su svjedočili drami, ispričali su da su nosili kanistere. Nekoliko sekundi su stajali u dvorištu i gledali u automobil. Zatim su polili prednji desni kotač i zapalili. Sve je buknulo. Čim je krenuo plamen, jedan od njih je pobjegao. Drugi je kratko ostao, ali onda je i on otišao.