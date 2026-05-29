Iako su najmanji psi na svijetu, ove su čivave preslatke: Na prvu su osvojile naša srca

Za čivave (Chihuahue), najmanju pasminu pasa, kažu da su "veliki psi u malom tijelu", a često ih opisuju kao temperamentne, živahne, inteligentne i iznimno privržene svojim vlasnicima. Stoga, nikako nisu za osobe koje žele mirnog psa.

Mnogi vlasnici čivava reći će kako njihovi ljubimci misle da su puno veći nego što zaista jesu. Čivave su poznate po svojoj hrabrosti, znatiželji i energiji, a nerijetko će bez straha prići puno većim psima. Upravo zbog toga važno ih je od malih nogu učiti pravilnoj socijalizaciji i ponašanju.

Osim toga, riječ je o vrlo inteligentnoj pasmini koja brzo uči trikove i rutine. Uz dovoljno strpljenja i dosljednosti, čivave mogu biti izuzetno poslušni i zabavni kućni ljubimci.

