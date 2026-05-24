Sićušni psi s velikom osobnošću: Najmanji su na svijetu, ali izrazito hrabri i odani

Čivava (Chihuahua), priznata kao najmanja pasmina pasa na svijetu, predstavlja primjer kako fizička veličina nije mjerilo karaktera. Podrijetlom iz Meksika, gdje je dobila ime po saveznoj državi Chihuahua, ova se pasmina smatra jednom od najstarijih na američkom kontinentu.

Vjeruje se da potječe od Techichija, psa koji je imao važnu ulogu u drevnoj civilizaciji Tolteka. Iako tjelesna težina čivave rijetko prelazi tri kilograma, u malenom tijelu krije se odvažan, samouvjeren i izrazito odan duh koji je čini popularnom diljem svijeta, piše The Spruce Pets.

Foto: Pexels

Temperament i osobnost čivave

Često opisivane kao "veliki pas u malom tijelu", čivave imaju temperament koji može iznenaditi one koji očekuju isključivo mirnog psa. One su inteligentne, živahne i iznimno privržene svojim vlasnicima, pri čemu često odabiru jednu osobu s kojom razvijaju posebno snažnu vezu.

Ta izražena odanost može rezultirati zaštitničkim ponašanjem, a njihova urođena tvrdoglavost ponekad predstavlja izazov u odgoju. Unatoč svojoj veličini, neustrašivo će se suprotstaviti i znatno većim psima, pokazujući time karakterne crte slične terijerima.

Uvjeti držanja i zdravstveni problemi

Zbog svoje kompaktne veličine, čivave su dobro prilagođene životu u gradskim stanovima i manjim domovima. Ne zahtijevaju opsežnu fizičku aktivnost, dvije kraće šetnje i umjerena igra u zatvorenom prostoru, u ukupnom trajanju od oko 30 minuta dnevno, dovoljne su za zadovoljenje njihovih energetskih potreba. Jedan od glavnih izazova u njihovom držanju jest osjetljivost na hladnoću.

S malim postotkom tjelesne masti, izuzetno su podložne niskim temperaturama, zbog čega im je tijekom zime potrebna zaštitna odjeća. Poznate su i kao učinkoviti, premda glasni, čuvari. Njihov prodoran lavež brzo će upozoriti na nepoznate zvukove ili osobe, no ta sklonost lajanju zahtijeva dosljedan trening kako ne bi postala problem, osobito u stambenim zgradama.

Ova je pasmina poznata po dugovječnosti. Čivave u prosjeku žive od 14 do 16 godina, a mnoge uz pravilnu njegu dožive i dvadesetu. Međutim, njihov dug životni vijek prate i određeni zdravstveni rizici. Zbog krhke tjelesne građe, čak i manji padovi mogu uzrokovati prijelome kostiju. Sklone su i genetskim stanjima poput luksacije patele (iščašenje čašice koljena), kolapsa dušnika koji uzrokuje probleme s disanjem, srčanim manama te hipoglikemije (nizak šećer u krvi), osobito u dobi šteneta. Česti zdravstveni problemi čivava također uključuju dentalne probleme zbog male čeljusti, što zahtijeva redovitu oralnu higijenu. Redoviti veterinarski pregledi ključni su za rano otkrivanje i liječenje ovih stanja.

Foto: Pexels

Idealan vlasnik i suživot s obitelji

Čivava najbolje napreduje uz vlasnika koji joj može posvetiti mnogo vremena i pažnje. Idealna je pasmina za samce, starije osobe i obitelji čiji članovi provode puno vremena kod kuće. Zbog svoje inteligencije dobro reagiraju na trening temeljen na pozitivnom poticaju, poput pohvala i nagrada, dok na strože metode mogu reagirati strahom ili obrambenim ponašanjem.

Iako mogu živjeti s djecom, nužan je stalan nadzor. Djecu je potrebno naučiti kako nježno postupati s tako malenim i osjetljivim psom kako bi se izbjegle slučajne ozljede. Rana i dosljedna socijalizacija presudna je za ublažavanje njihove prirodne sumnjičavosti prema strancima i drugim životinjama, što im pomaže da postanu samopouzdani i dobro prilagođeni psi.

Iako ih se često doživljava kao pse za pokazivanje, ponajviše zbog utjecaja popularne kulture i slavnih osoba, čivave su puno više od modnog detalja. To su živahni, inteligentni i hrabri psići snažnog karaktera, koji se izrazito vežu uz svoje vlasnike. Kada im se pristupa s razumijevanjem i pažnjom, uzvraćaju velikom odanošću i privrženošću te postaju vjerni životni suputnici.

Nedjeljom na portalu Net.hr čitajte o pasminama kućnih ljubimaca.

POGLEDAJTE GALERIJU