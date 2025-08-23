Znate li kako spriječiti ljubimca da laje na druge pse? 'Postoji jednostavan način'

Vlasnici pasa koji su umorni od toga da njihov ljubimac stalno laje na druge pse konačno mogu odahnuti – postoji jednostavan način da to spriječe. Psi često laju zbog uzbuđenja, straha, frustracije ili želje za pažnjom, a lajanje im služi i za komunikaciju s drugim psima i ljudima. Pretjerano lajanje može biti neugodno, ali ponekad i znak problema u ponašanju.

Foto: Pexels

Amelia Steele, trenerica pasa i stručnjakinja za ponašanje, objašnjava da je prvi korak razumjeti zašto pas laje. Za The Guardian kaže: "Je li pas uplašen? Laje li iz opreza? Je li previše uzbuđen ili frustriran?".

Kada shvatite razlog, fokusirajte se na tu emociju. Ako pas laje na druge pse tijekom šetnje, provjerite je li uplašen i mijenjajte njegovu povezanost s drugim psima tako da iskustvo postane pozitivno. Kad pas pogleda drugog psa, dajte mu poslasticu kako bi povezao taj trenutak s nečim ugodnim.

Steele dodaje da neki psi prirodno više laju od drugih, što ovisi o pasmini ili karakteru. "Moj njemački ovčar laje na vrata, dok zlatni retriver samo sjedi i gleda.“

Važno je ne grditi psa dok laje, jer ga to može zbuniti ili uplašiti. Umjesto toga, nagradite ga kada ostane miran – na taj način uči da je tišina pozitivna i da za nju dobiva nagradu.

