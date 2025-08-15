Veterinari upozorili vlasnike: Pazite na ovih sedam simptoma kod kućnih ljubimaca, opasni su

Visoke ljetne temperature mogu ozbiljno ugroziti zdravlje kućnih ljubimaca, osobito zbog rizika od toplinskog udara. Zato je važno da vlasnici znaju prepoznati prve znakove da nešto nije u redu i brzo reagiraju.

Kako psi ne mogu jasno pokazati da im je prevruće ili da su dehidrirani, tijekom velikih vrućina posebno su osjetljivi i izloženi većem riziku od ozbiljnih zdravstvenih problema, piše Express.

Foto: Shutterstock

Simptomi toplinskog udara

Toplinski udar predstavlja jednu od najčešćih i najozbiljnijih zdravstvenih prijetnji za kućne ljubimce tijekom ljetnih mjeseci. Dr. Rhian Littlehales iz veterinarske stanice Medivet upozorava vlasnike na sedam ključnih simptoma koje je važno pravovremeno prepoznati:

pretjerano dahtanje,

pojačana žeđ,

izuzetno crvene desni,

ubrzan rad srca,

letargija,

povraćanje ili proljev,

posrtanje, slabost ili kolaps.

Foto: Shutterstock

Zaštita pasa tijekom toplinskog vala

Kako bi pomogla vlasnicima kućnih ljubimaca da ih zaštite tijekom vrućina, dr. Rhian Littlehales istaknula je sedam savjeta za sigurnost životinja.

Hlađenje i veterinarska intervencija

U slučaju pojave simptoma toplinskog udara kod kućnih ljubimaca, prvo je potrebno odmah ohladiti životinju hladnom vodom. Ako voda nije dostupna, može se koristiti i bilo koji drugi hladni napitak, primjerice gazirani sok. Nakon toga, nužno je odmah kontaktirati veterinara radi daljnjih savjeta.

Prilagodba šetnji

Preporučuje se šetati psa ujutro rano ili kasno navečer, kad je zemlja hladnija i šape mu neće izgorjeti. Šetnje bi trebale biti kraće nego inače, kako pas ne bi previše zagrijao tijelo ili dehidrirao. U danima kad je jako vruće, bolje je izbjeći šetnju jer čak i ujutro ili navečer može biti dovoljno toplo da pas doživi toplinski udar.

Da biste provjerili je li tlo previše vruće, stavite stražnju stranu ruke na tlo na sedam sekundi. Ako vam nije ugodno ili ne možete izdržati, znači da je tlo previše vruće za pseće šape.

Foto: Shutterstock

Osigurajte ljubimcu svježu vodu

Kako bi se spriječila dehidracija, psi i mačke moraju imati stalni pristup svježoj vodi tijekom toplih dana, bilo kod kuće, u vrtu ili tijekom šetnji.

Vlasnici mogu potaknuti životinje da piju više vode tako što će im ponuditi tekuću vodu iz slavine, postaviti nekoliko zdjelica s vodom na različitim mjestima ili čak organizirati igračke s vodom. Također, redovito prskanje može pomoći u hlađenju ljubimaca i učinkovito ih zaštititi od toplinskog udara, uz dodatnu zabavu.

Koristite kremu za sunčanje prilagođenu životinjama

Kao i ljudi, kućni ljubimci mogu pretrpjeti opekline od sunca, osobito oni s kratkom ili svijetlom dlakom te sa svijetlim ušima. Preporučuje se korištenje kremi za sunčanje posebno formuliranih za životinje, koje se nanose na osjetljiva područja poput nosa, usana, vrhova ušiju i trbuha. Unatoč zaštiti, ljubimac bi tijekom najtoplijeg doba dana trebao biti u hladu ili najhladnijoj prostoriji.

Redovito njegujte dlaku ljubimaca

Njega i češljanje dlake tijekom ljetnih mjeseci pomažu u regulaciji tjelesne temperature, posebno kod pasa s gustom ili dugom dlakom. Redovito uklanjanje suvišne dlake smanjuje rizik od pregrijavanja, no ne preporučuje se potpuno šišanje jer time ljubimac postaje izloženiji oštećenjima kože i opeklinama od sunca.

Omogućite im hladovinu

Ključno je omogućiti ljubimcima koji provode vrijeme na otvorenom pristup više sjenovitih mjesta za odmor i zaštitu od izravnog sunca. Boravak u hladu treba poticati više nego korištenje kućice za pse jer na taj način zrak slobodno cirkulira i učinkovitije hladi životinju. Također je preporučljivo postaviti privremeni zaklon s dostupnom vodom i igračkama, pri čemu je važno pratiti kretanje sunca tijekom dana kako bi hlad ostao dostupan i u kasnijim satima.

Nikada ne ostavljajte psa samog u automobilu

Ostavljanje psa u zatvorenom automobilu tijekom toplih dana predstavlja jedan od najčešćih uzroka toplinskog udara kod pasa. Čak i pri vanjskoj temperaturi od 23 stupnjeva Celzija, unutrašnjost parkiranog automobila može u roku od 30 minuta dosegnuti temperaturu od čak 43 stupnjeva Celzija, a pri višim temperaturama ovaj proces može trajati i manje od deset minuta. Stoga je najsigurnije ostaviti ljubimca kod kuće, gdje ima pristup hladu, svježoj vodi i sigurnim uvjetima tijekom vaše odsutnosti.

