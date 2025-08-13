Znate li koliko vaš pas treba jesti? Veterinari upozoravaju da jedan navika vlasnika nije zdrava

Psi u potpunosti ovise o čovjeku, osobito kada je riječ o osnovnim aspektima svakodnevne skrbi, poput njege, tjelesne aktivnosti i pravilne prehrane.

Za zdravlje, dobrobit i dugovječnost ljubimca odgovoran je njegov vlasnik. Što znači da pravilna prehrana, osobito kada je riječ o učestalosti obroka, ima ključnu ulogu u očuvanju općeg zdravstvenog stanja psa, piše Express.

Psi trebaju jesti dvaput dnevno

Veterinari iz Vcahospitalsa preporučuju da se pse hrani najmanje dva puta dnevno. Takva praksa, ističu, najbolje odgovara njihovim potrebama.

Ova preporuka temelji se na načinu na koji funkcionira probavni sustav pasa. Naime, psi imaju jednostavnu anatomiju želuca, sličnu ljudskoj. Nakon obroka, hrana se u roku od nekoliko sati probavlja i prelazi u tanko crijevo. Otprilike osam do deset sati nakon toga, želudac se ponovno prazni, što potiče osjećaj gladi.

Upravo zbog tog prirodnog ritma probave, hranjenje psa samo jednom dnevno može dovesti do pojačanog osjećaja gladi, nervoze pa čak i nelagode. Redovita prehrana pomaže u održavanju stabilne razine energije, što je posebno važno kod pasa koji idu u šetnju više puta dnevno te imaju fizičke aktivnosti tijekom dana.

Osim što su redoviti obroci važni iz fiziološkog aspekta, oni imaju i značajne bihevioralne prednosti. Dosljedno pridržavanje rasporeda hranjenja, posebno u fazi odrastanja štenaca, ključno je za uspješan odgoj i usvajanje zdravih navika.

"Štenci najčešće imaju potrebu za obavljanjem nužde deset do petnaest minuta nakon obroka, stoga je važno da kroz strukturirani režim hranjenja nauče prepoznati i usvojiti pravilan ritam obavljanja nužde", objašnjavaju stručnjaci.

Kod odraslih pasa redoviti obroci doprinose osjećaju sigurnosti i stabilnosti. Povezujući hranjenje s drugim dnevnim aktivnostima, pas uspostavlja predvidivu rutinu koja mu pomaže u prilagodbi na promjene u okruženju, poput dolaska novog člana obitelji, preseljenja ili češćih posjeta gostiju.

Iako mnogi vlasnici vjeruju da je dovoljan jedan obrok dnevno, veterinari ističu kako je hranjenje psa dva puta dnevno ključno za njegovo zdravlje i dobrobit. Redoviti obroci ujutro i navečer pomažu održavanju tjelesne ravnoteže i emocionalne stabilnosti, što je presudno za dugoročnu vitalnost i kvalitetu života psa.

