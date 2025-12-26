FREEMAIL
ZASLUŽENO /

Duplantis izabran za najboljeg nakon godine u kojoj je srušio brojne rekorde

Duplantis izabran za najboljeg nakon godine u kojoj je srušio brojne rekorde
Foto: Vegard GrŘtt/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

Time je ušao u odabrano društvo u kojemu su od ranije Novak Đoković, Roger Federer, Cristiano Ronaldo i brojne druge legende

26.12.2025.
16:23
Hina
Vegard GrŘtt/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
Pobjednik 68. izdanja ankete Poljske novinske agencije (PAP) za najboljeg sportaša Europe u 2025. godini među novinskim agencijama Starog kontinenta je 26-godišnji Šveđanin Armand Duplantis, olimpijski prvak iz Tokija i Pariza u skoku s motkom.

Duplantis je apsolutni svjetski prvak u skoku s motkom, postavio je svjetski rekord od 6,30 metara, a također drži najbolji dvoranski rezultat svih vremena od 6,27 metara.

Šveđanin je uvršten je na dvadeset tri liste, devet puta na prvom i četiri puta na drugom mjestu. Duplantis je tako skupio 184 boda, 41 bod ispred španjolskog tenisača Carlosa Alcaraza, te 50 bodova ispred slovenskog bicilista Tadeja Pogačara, koji je 2025. osvojio svoj četvrti Tour de France.

1. Armand Duplantis (Švedska) - atletika 184 boda

2. Carlos Alcaraz (Španjolska) - tenis 143

3. Tadej Pogačar (Slovenija) - biciklizam 134

4. Femke Bol (Nizozemska) - atletika 76

5. Ousmane Dembele (Francuska) - nogomet 70

6. Lando Norris (Velika Britanija) - Formula 1 68

7. Jannik Sinner (Italija) - tenis 57

8. Aryna Sabaljenka (Bjelorusija) - tenis 56

9. Marco Odermatt (Švicarska) - alpsko skijanje 45

10. Johannes Hoesflot Klaebo (Norveška) - nordijsko skijanje 2

AtletikaArmand DuplantisSportaš Godine
