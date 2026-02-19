Britanija nije dozvolila američki napad na Iran iz dvije baze, uključujući Diego Garciu?
Prema dugogodišnjim sporazumima između Londona i Washingtona, Pentagon može pokretati operacije s tih lokacija samo uz prethodno odobrenje britanske vlade
Velika Britanija nije pristala dopustiti SAD-u da izvede zračne napade na Iran iz britanske baze na Diego Garciji i još jedne u Gloucestershireu, doznaje The Times, a prenosi Sky News.
Novine su navele da je, zbog suzdržanosti Ujedinjenog Kraljevstva, Donald Trump povukao svoju podršku sporazumu koji je britanski premijer Keir Starmer postigao o predaji otoka Chagos, među kojima je i Diego Garcia, Mauricijusu.
Američki vojni planovi za napad na Iran uključuju korištenje zajedničke britansko-američke vojne baze na Diego Garciji, kao i RAF Fairford u Gloucestershireu - u kojem se nalazi američka flota teških bombardera.
Strah od kršenja međunarodnog prava
Prema dugogodišnjim sporazumima između Londona i Washingtona, Pentagon može pokretati operacije s te dvije lokacije, kao i iz drugih zračnih baza u Velikoj Britaniji u kojima se nalaze američki ratni zrakoplovi i osoblje, samo uz prethodno odobrenje britanske vlade.
Odobrenje još nije dano u vezi s bilo kakvim potencijalnim napadom na Iran zbog zabrinutosti da bi takva misija bila kršenje međunarodnog prava, prema The Timesu.
Trump je u četvrtak rekao da će svijet "u sljedećih, vjerojatno, deset dana" saznati hoće li SAD postići dogovor s Iranom o okončanju njegovih nuklearnih ambicija ili će poduzeti vojnu akciju.
SAD je povećao vojne snage na Bliskom istoku, uključujući dva divovska nosača zrakoplova i prateće ratne brodove i mlažnjake, kako bi povećao svoje mogućnosti za pokretanje značajne vojne operacije protiv Islamske Republike ako pregovori propadnu.
Trump je u utorak navečer telefonski razgovarao s britanskim premijerom. Među temama razgovora bila je iranska kriza, ali ne i otočje Chagos.
Jačanje britanske obrane
Međutim, sljedećeg dana, Trump je ponovno napao Starmera zbog sporazuma o otocima Chagos, čak i nakon što je njegov vlastiti State Department rekao da podržava odluku Ujedinjenog Kraljevstva da teritorij da Mauricijusu i da ga Diegu Garciji ponovno unajmi.
U objavi na društvenim mrežama, Trump je izričito spomenuo korisnost Diega Garcije i Fairforda za američke vojne operacije protiv Irana te je, čini se, sugerirao zašto bi bilo u skladu s međunarodnim pravom da UK odobri takvo raspoređivanje s obzirom na to da bi i sama Velika Britanija mogla biti ugrožena.
"Ako Iran odluči ne sklopiti sporazum, Sjedinjene Države bi mogle biti prisiljene koristiti Diego Garciju i zračnu luku u Fairfordu kako bi iskorijenile potencijalni napad vrlo nestabilnog i opasnog režima. Napad koji bi potencijalno bio usmjeren na Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i na druge prijateljske zemlje", napisao je Trump na svojoj stranici Truth Social.
"Uvijek ćemo biti spremni, voljni i sposobni boriti se za Ujedinjeno Kraljevstvo, ali oni moraju ostati jaki suočeni s wokeizmom i drugim problemima koji im se postavljaju", dodao je.
Ne smatra se da se Velika Britanija priprema podržati SAD u bilo kakvoj vojnoj ofenzivi protiv Irana.
Međutim, Kraljevsko ratno zrakoplovstvo rasporedilo je šest ratnih zrakoplova F-35 na RAF Akrotiri na Cipru i poslalo četiri zrakoplova Typhoon u Katar kao dio napora za jačanje vlastite obrane u slučaju bilo kakvog iranskog protunapada kao odgovor na američke napade.
Što se tiče sporazuma o otocima Chagos, britanska vlada je više puta branila svoju odluku o predaji teritorija Mauricijusu, rekavši da bi time izbjegla skupu pravnu bitku, a istovremeno osigurala pristup Diego Garciji 100 godina.
Graham: 'Za moje prijatelje u Britaniji...'
O svemu se oglasio i američki senator Lindsey Graham koji je na X-u napisao da se Britanci, ukoliko ostanu pri ovom stavu, stavljaju na pogrešnu stranu povijesti.
Graham tvrdi da je informacija o ovakvom potezu Londona i više nego iznenađujuća ističući da je baza Diego Garcija zapravo zajednička vojna instalacija.
"Veći dio svog odraslog života bio sam vojni advokat. Ono što govore o statusu Diego Garcije, zajedničke američko-britanske vojne baze, predstavlja ogromno pitanje. Suština je da je najveći državni sponzor terorizma na planeti najslabiji ikada jer su se milijuni iranskog naroda pobunili da okončaju svoje ugnjetavanje, a Sjedinjene Američke Države i Izrael su zadali ogromne udarce vojnoj infrastrukturi režima", napisao je Graham.
"Za moje prijatelje u Britaniji, ako ovo izdržite, to vas stavlja na pogrešnu stranu povijesti i još je jedan primjer koliko su naši savezi širom Evrope degradirali", poručio je Graham.
