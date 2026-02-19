Britanija nije dozvolila američki napad na Iran iz dvije baze, uključujući Diego Garciu?

Velika Britanija nije pristala dopustiti SAD-u da izvede zračne napade na Iran iz britanske baze na Diego Garciji i još jedne u Gloucestershireu, doznaje The Times, a prenosi Sky News.

Novine su navele da je, zbog suzdržanosti Ujedinjenog Kraljevstva, Donald Trump povukao svoju podršku sporazumu koji je britanski premijer Keir Starmer postigao o predaji otoka Chagos, među kojima je i Diego Garcia, Mauricijusu.

Američki vojni planovi za napad na Iran uključuju korištenje zajedničke britansko-američke vojne baze na Diego Garciji, kao i RAF Fairford u Gloucestershireu - u kojem se nalazi američka flota teških bombardera.

Strah od kršenja međunarodnog prava

Prema dugogodišnjim sporazumima između Londona i Washingtona, Pentagon može pokretati operacije s te dvije lokacije, kao i iz drugih zračnih baza u Velikoj Britaniji u kojima se nalaze američki ratni zrakoplovi i osoblje, samo uz prethodno odobrenje britanske vlade.

Odobrenje još nije dano u vezi s bilo kakvim potencijalnim napadom na Iran zbog zabrinutosti da bi takva misija bila kršenje međunarodnog prava, prema The Timesu.

Trump je u četvrtak rekao da će svijet "u sljedećih, vjerojatno, deset dana" saznati hoće li SAD postići dogovor s Iranom o okončanju njegovih nuklearnih ambicija ili će poduzeti vojnu akciju.

SAD je povećao vojne snage na Bliskom istoku, uključujući dva divovska nosača zrakoplova i prateće ratne brodove i mlažnjake, kako bi povećao svoje mogućnosti za pokretanje značajne vojne operacije protiv Islamske Republike ako pregovori propadnu.

Trump je u utorak navečer telefonski razgovarao s britanskim premijerom. Među temama razgovora bila je iranska kriza, ali ne i otočje Chagos.

Jačanje britanske obrane

Međutim, sljedećeg dana, Trump je ponovno napao Starmera zbog sporazuma o otocima Chagos, čak i nakon što je njegov vlastiti State Department rekao da podržava odluku Ujedinjenog Kraljevstva da teritorij da Mauricijusu i da ga Diegu Garciji ponovno unajmi.

U objavi na društvenim mrežama, Trump je izričito spomenuo korisnost Diega Garcije i Fairforda za američke vojne operacije protiv Irana te je, čini se, sugerirao zašto bi bilo u skladu s međunarodnim pravom da UK odobri takvo raspoređivanje s obzirom na to da bi i sama Velika Britanija mogla biti ugrožena.

"Ako Iran odluči ne sklopiti sporazum, Sjedinjene Države bi mogle biti prisiljene koristiti Diego Garciju i zračnu luku u Fairfordu kako bi iskorijenile potencijalni napad vrlo nestabilnog i opasnog režima. Napad koji bi potencijalno bio usmjeren na Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i na druge prijateljske zemlje", napisao je Trump na svojoj stranici Truth Social.

"Uvijek ćemo biti spremni, voljni i sposobni boriti se za Ujedinjeno Kraljevstvo, ali oni moraju ostati jaki suočeni s wokeizmom i drugim problemima koji im se postavljaju", dodao je.

Ne smatra se da se Velika Britanija priprema podržati SAD u bilo kakvoj vojnoj ofenzivi protiv Irana.

Međutim, Kraljevsko ratno zrakoplovstvo rasporedilo je šest ratnih zrakoplova F-35 na RAF Akrotiri na Cipru i poslalo četiri zrakoplova Typhoon u Katar kao dio napora za jačanje vlastite obrane u slučaju bilo kakvog iranskog protunapada kao odgovor na američke napade.

Što se tiče sporazuma o otocima Chagos, britanska vlada je više puta branila svoju odluku o predaji teritorija Mauricijusu, rekavši da bi time izbjegla skupu pravnu bitku, a istovremeno osigurala pristup Diego Garciji 100 godina.

Graham: 'Za moje prijatelje u Britaniji...'

O svemu se oglasio i američki senator Lindsey Graham koji je na X-u napisao da se Britanci, ukoliko ostanu pri ovom stavu, stavljaju na pogrešnu stranu povijesti.

Graham tvrdi da je informacija o ovakvom potezu Londona i više nego iznenađujuća ističući da je baza Diego Garcija zapravo zajednička vojna instalacija.

If it turns out to be true that Britain is denying the United States the ability to use British bases against Iran if there is a necessity for an attack - it would be beyond surprising.



I’ve been a military lawyer most of my adult life. What they’re saying about the status of… https://t.co/e7AY0qi6OS — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) February 19, 2026

"Veći dio svog odraslog života bio sam vojni advokat. Ono što govore o statusu Diego Garcije, zajedničke američko-britanske vojne baze, predstavlja ogromno pitanje. Suština je da je najveći državni sponzor terorizma na planeti najslabiji ikada jer su se milijuni iranskog naroda pobunili da okončaju svoje ugnjetavanje, a Sjedinjene Američke Države i Izrael su zadali ogromne udarce vojnoj infrastrukturi režima", napisao je Graham.

"Za moje prijatelje u Britaniji, ako ovo izdržite, to vas stavlja na pogrešnu stranu povijesti i još je jedan primjer koliko su naši savezi širom Evrope degradirali", poručio je Graham.

