Cure poruke na sve strane, Trump 'mora imati' Grenland! 'Prijatelju, mogu pozvati Ukrajince, Dance i Ruse'

Službeni program Svjetskoga gospodarskog foruma (WEF) počinje u Davosu u utorak. Na dan otvorenja govorit će predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron i kineski potpredsjednik He Lifeng. Osim toga predviđeni su događaji s američkim ministrom financija Scottom Bessentom i glavnim izvršnim direktorom Microsofta Satyom Nadellom.

Forum u Davosu zasjenio je američki predsjednik Donald Trump koji je poručio da će provesti u djelo svoju prijetnju uvođenjem carina europskim državama koje se protive njegovu zahtjevu da SAD preuzmu kontrolu nad Grenlandom. Objavio je na svojoj društvenoj mreži da "Amerika mora imati Grenland".

Također, na Truth Socialu napao je i Britance zbog njihove odluke da otok Diego Garcia predaju Mauricijusu, što je nazvao "velikim idiotizmom" i konstatirao da je to "još jedan u dugom nizu razloga" zašto SAD mora preuzeti Grenland.

Kjučni događaji:

Trump: Amerika mora imati Grenland

'Britanci će učiniti veliku glupost'

Trump o Dancima i 'velikoj gluposti' Britanaca

9.20 - Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoj zahtjev za kontrolu nad danskim otokom Grenlandom. U razgovoru s novinarima na Floridi prije kratkog leta za Washington DC, Trump je rekao da ga Danska "ne može zaštititi".

"Oni su divni ljudi", rekao je Trump o Dancima, "ali oni čak ni ne idu tamo". "Moramo ga imati. Oni to moraju učiniti. Ne mogu ga zaštititi, Danska", izjavio je Trump, a prenosi BBC.

Rekao je da će Grenland biti tema razgovora s europskim čelnicima na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ovog tjedna. Trump sutra ide ondje s velikom američkom delegacijom.

Nakon te izjave, Trump je na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio još nekoliko intrigantnih poruka.

U jednoj od njih je napao Ujedinjeno Kraljevstvo.

Američki predsjednik je napisao: "Šokantno, naš ‘briljantni‘ saveznik u NATO-u, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutno planira predati Mauricijusu otok Diego Garcia, lokaciju vitalne američke vojne baze, i to BEZ IKAKVOG RAZLOGA."

Misli na odluku Ujedinjenog Kraljevstva da preda Mauricijusu otočje Chagos, što uključuje otok Diego Garcia i njegovu britansko-američku vojnu bazu. Prema potpisanom sporazumu, lokacija baze bit će vraćena u zakup Ujedinjenom Kraljevstvu na 99 godina.

Trump je to nazvao "VELIKOM GLUPOŠĆU", što je "još jedan u vrlo dugom nizu razloga nacionalne sigurnosti zašto Grenland mora biti stečen".

Trump objavio poruke s Macronom

9.15 - Američki predsjednik objavio je u utorak i poruke koje mu je poslao francuski predsjednik Emmanuel Macron, javlja Sky News.

„Prijatelju moj,

Potpuno smo usklađeni oko Sirije. Možemo učiniti velike stvari oko Irana. Ne razumijem što radiš s Grenlandom. Pokušajmo izgraditi velike stvari. Mogu organizirati sastanak G7 nakon Davosa u Parizu u četvrtak poslijepodne. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse na marginama sastanka. Večerajmo zajedno u Parizu u četvrtak prije nego što se vratiš u SAD,

Emmanuel“

"My friend ... I do not understand what you are doing on Greenland." pic.twitter.com/ztokf6mgy9 — NewsWire (@NewsWire_US) January 20, 2026

