Ovo su čekali 13 godina: Nevjerovatan broj navijača preplavio ulice nakon osvajanja Super Bowla

Gotovo milijun navijača Seahawksa ispunilo je ulice centra Seattlea kako bi u srijedu pratili paradu osvajača Super Bowla LX.

Podsjetimo, ekipa Seattle Seahawksa osvojila je naslov prvaka u profesionalnoj ligi američkog nogometa (NFL) nakon što je u finalu Super Bowla LX u Santa Clari pobijedila New England Patriotse sa 29-13.

Za Seahawkse je to drugi naslov u četvrtom finalu, a do sada jedini Super Bowl su osvojili 2013.

Proslava je počela na prepunom Lumen Fieldu nakon čega je uslijedila parada duž 4. avenije u centru grada.

"Nogomet je najbolji sport na svijetu. Imati nogometnu momčad je jednostavno najbolja stvar, čovječe. Svi ovi dečki dolaze iz različitih sredina, različitih povijesti, različitih priča. Svi se udružuju prema zajedničkom cilju," kazao je trener Mike Macdonald okupljenom mnoštvu na stadionu.

Seattle je 1984. službeno prozvao svoje navijače "12s", (dvanaesti igrač).

"Pokazujete nam moć, samo želim reći da volimo 12-ice. Vi ste najbolji na svijetu. Zato radimo ono što radimo. Da bismo okupili ljude. A sada smo mi najbolja nogometna momčad na svijetu. Svjetski prvaci," dodao je.

Generalni direktor John Schneider odao je počast svom ocu, koji je preminuo u listopadu, zajedno s očevima i članovima obitelji nekoliko igrača koji su preminuli tijekom sezone. Završio je gledajući u nebo u čast pokojnog vlasnika Seahawksa Paula Allena i zahvalivši Allenovoj sestri Jody na vodstvu kao predsjednice momčadi od bratove smrti 2018. godine.

"Ove godine smo imali puno anđela. S tim anđelima znamo da je Paul Allen pazio na nas," rekao je Schneider.

Linebacker Earnest Jones, podržao je često kritiziranog quarterbacka Sama Darnolda.

"Iskreno, ako imate što reći o mom quarterbacku, imate što reći o mojoj obrani, imate što reći o našoj ofanzivnoj liniji i imate što reći o gradu Seattleu. Imam dvije riječi za tebe: Jeb.... se," viknuo je.

"Najbolji smo na svijetu," vikao je hvatač Jaxson Smith-Njigba.

"Bilo je ludo, sve te 12-ice koje su izašle. Bilo je super," dodao je najkorisniji igrač Super Bowla Kenneth Walker III.

Nakon što se grad prije dvanaest godina mučio s velikom gužvom, dužnosnici i organi za provođenje zakona pokušali su ovaj put planirati unaprijed. Policijska uprava Seattlea objavila je rutu parade na društvenim mrežama i zatvorila ulice u utorak, uz apel za korištenje javnog prijevoza.

Prva parada franšize za osvajanje naslova zabilježila je čak 13.000 izostanaka u javnim školama Seattlea, gotovo četvrtinu ukupnog broja upisanih učenika u okrugu. Ove godine organizatori su pozvali učenike da ostanu u školama. Međutim, malo ih poslušalo.

"Zabavno je dovesti sina ovdje da to iskusi, jer ako sam ja bila prvi put kada smo osvojili naslov, red je da i on sada doživi ovu atmosferu," kazala je jedna od navijačica Seahawksa.

