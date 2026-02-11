Jake Paul u suzama: Jutta ga je slomila

Nizozemska klizačica Jutta Leerdam osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu u disciplini na 1000 metara i uz to postavila novi olimpijski rekord.

Nakon sajne vožnje Jutta je zaplakala od sreće, a suze nije mogao sakriti ni njen partner, konroverzni boksač Jake Paul, koji je njenu vožnju paratio s tribina.

Nakon što je Jutta osvojila zlato Paulove suze je zablježila kamera, a uz video na društvenim mrežama je napisao sljedeću poruku:

"Moja beba je upravo postavila olimpijski rekord. Ne mogu prestati plakati. Uspjela si, ljubavi moja".

Paul je YouTuber koji se bavi boksom, a posljednjih godina je ušao u ring s po mnogima najvećim teškašem u povijesti Mikeom Tysonom i bivšim svjetskim prvakom Anthonyjem Joshuom. On uživa ogromnu popularnost, no uz njega se vežu i kontroverze jer se uvukao u sumnjiv posao s kriptovalutama.

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren