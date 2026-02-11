FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
I BOGATI PLAČU /

Jake Paul u suzama: Jutta ga je slomila

Jake Paul u suzama: Jutta ga je slomila
×
Foto: Robin Utrecht/splashnews.com/splash/profimedia

Jake Paul nije skrivao emocije nakon nastupa Jutte Leerdam na Zimskim olimpijskim igramaul

11.2.2026.
23:14
M.G.
Robin Utrecht/splashnews.com/splash/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nizozemska klizačica Jutta Leerdam osvojila je zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu u  disciplini na 1000 metara i uz to postavila novi olimpijski rekord.

Nakon sajne vožnje Jutta je zaplakala od sreće, a suze nije mogao sakriti ni njen partner, konroverzni boksač Jake Paul, koji je njenu vožnju paratio s tribina.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jake Paul (@jakepaul)

Nakon što je Jutta osvojila zlato Paulove suze je zablježila kamera, a uz video na društvenim mrežama je napisao sljedeću poruku:

"Moja beba je upravo postavila olimpijski rekord. Ne mogu prestati plakati. Uspjela si, ljubavi moja".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jake Paul (@jakepaul)

Paul je YouTuber koji se bavi boksom, a posljednjih godina je ušao u ring s po mnogima najvećim teškašem u povijesti Mikeom Tysonom i bivšim svjetskim prvakom Anthonyjem Joshuom. On uživa ogromnu popularnost, no uz njega se vežu i kontroverze jer se uvukao u sumnjiv posao s kriptovalutama.

POGLEDAJTE VIDEO: Sredinom veljače će se znati kada će se Joško Gvardiol vratiti na teren

Jake PaulJutta LeerdamZimske Olimpijske Igre 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx