Zelenski o izborima u Ukrajini: 'Napravite ovo i bit će izbora'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je rekao da će Ukrajina organizirati izbore tek nakon prekida vatre i dobivanja "sigurnosnih jamstava", reagirajući time na medijske napise da Kijev uskoro planira održavanje predsjedničkih izbora i referenduma o mirovnom sporazumu.

"Izborima ćemo pristupiti kada budu uspostavljena sva potrebna sigurnosna jamstva", istaknuo je Zelenski tijekom virtualne konferencije za novinare. Dodao je kako je to "vrlo jednostavno postići: uspostavite prekid vatre i bit će izbora".

Zelenski je time odgovorio na navode Financial Timesa koji je objavio da Ukrajina pod pritiskom Sjedinjenih Država planira prije sredine svibnja organizirati predsjedničke izbore i referendum o potencijalnom mirovnom sporazumu s Rusijom.

Ukrajinski predsjednik u srijedu je demantirao da je Washington zaprijetio uskraćivanjem sigurnosnih jamstava u slučaju neodržavanja izbora.

"Što se tiče prijetnje povlačenjem sigurnosnih jamstava – ne, oni ne prijete povlačenjem", naglasio je Zelenski o Amerikancima, dodajući da oni ne povezuju sigurnosna jamstva s izborima.

U objavi na platformi X Zelenski je naveo da su Sjedinjene Države predložile održavanje trećeg kruga izravnih pregovora između Kijeva i Moskve idućeg tjedna u Miamiju, nakon dva ovogodišnja sastanka u Abu Dabiju.

Prema riječima ukrajinskog predsjednika, Kijev je "odmah" prihvatio sastanak na Floridi.

"Trenutačno, koliko razumijem, Rusija oklijeva", dodao je Zelenski.

