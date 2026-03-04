Zorica Brunclik hitno operirana: Poznato u kakvom je stanju pjevačica

Glazbena zvijezda Zorica Brunclik (70) već se neko vrijeme ne pojavljuje u javnosti, što je potaknulo brojna nagađanja o njezinu zdravstvenom stanju. Da je situacija ozbiljnija nego što se isprva mislilo, postalo je jasno kada se nije pojavila ni na koncertu posvećenom pokojnom kumu Šaban Šaulić, kao ni na nekoliko snimanja emisije Pinkove zvezde.

Umjesto nje, u žiriju su se našli njezin suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, Rada Manojlović i Radiša Trajković Đani, no nitko od njih nije želio komentirati razloge njezina izostanka.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Hitno operirana

Prema pisanju srpskih medija, Zorica je prije desetak dana hitno operirana u Beogradu, u Kliničkom centru Srbije, nakon čega je otpuštena na kućnu njegu i oporavak.

“Istina je da je Zorica operirana hitno. Ne želim ulaziti u detalje dijagnoze ni zahvata jer obitelj to ne želi iznositi u javnost, ali mogu reći da je sada dobro i da se oporavlja u svom domu. Prije mjesec dana osjetila je određene tegobe i odmah se javila liječniku. Nakon pretraga i postavljanja dijagnoze, morala je na hitnu operaciju”, otkrio je izvor blizak obitelji za Svet.

Dodaje i kako je pjevačica sve podnijela iznimno hrabro. “Zorica je dobra i snažna žena, i upravo zbog toga je sve prošlo u najboljem redu. Takav čovjek mora se izboriti s problemima koji ga snađu, a ona je upravo takva - borac. Sada su uz nju Kemiš i djeca, brinu o njoj i ne dopuštaju da joj išta nedostaje. Maze je i paze, kao što to čine i inače”, zaključio je izvor.

Obožavatelji se nadaju da će se glazbena diva uskoro potpuno oporaviti i vratiti na scenu koju je obilježila desetljećima karijere.

