'VUK DLAKU MIJENJA...' /

Mlađan možda uskoro izađe iz zatvora, je li se promijenio? 'Naravno, sad je puno iskusniji'

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu potvrdilo je optužnicu protiv Mlađana krajem prosinca prošle godine zbog više kaznenih djela

4.3.2026.
17:53
RTL Danas
Igor Kralj/PIXSELL/Screenshot Facebook
Suđenje višestrukom ubojici Srđanu Mlađanu počelo je danas na županijskom sudu u Varaždinu uz velike mjere osiguranja.

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu potvrdilo je optužnicu protiv Mlađana krajem prosinca prošle godine zbog više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, protupravno oduzimanje slobodne i neovlašteni pristup računalnim sustavima. 

Optužnica je podignuta nakon što je Mlađanov kum Željko Bijelić dao veliki intervju u RTL-ovoj emisiji 'Dosje Jarak'. Bijelić je u toj emisiji potvrdio kako je Mlađan od njega tražio da pronađe ljude koji su protiv njega svjedočili i usmrti ih. Osim toga, tražio je od zatvorenika da jednoj osobi u računalo presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem.

Pitamo vas

A u temi dana pitali smo i vas: "Mislite li da se Srđan Mlađan promijenio u zatvoru i na koji način?". 

Evo nekoliko vaših odgovora: 

"Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada", komentirao je Zoran Gjuretic.

"Sumnjam da se netko takvog profila može promijeniti, pogotovo što kaže da se ne kaje, a tri puta je hladnokrvno ubio", napisala je Iva Linda

"Naravno da se promijenio. Sad je stariji 20 godina i puno iskusniji", smatra Rasim Veljačić.

"Nije i nikada neće!", smatra Ljiljana Vugrinec.

"Takav um se ne mijenja, zadržati doživotno u zatvoru!", napisala je Lada Gusić.

"Jednom ubio i opet će", komentirala je Silvio Raspović.

