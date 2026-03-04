Prodan u osam milijuna primjeraka: Istinski SUV koji traje već punih 25 godina

Nissan X-Trail već četvrt stoljeća drži titulu jednog od najuspješnijih Nissanovih SUV modela u svijetu. Otkako se 2001. godine pojavio na tržištu, ovaj se model razvijao od robusnog i praktičnog SUV-a do tehnološki naprednog elektrificiranog crossovera. Unatoč promjenama koje je doživio kroz generacije, X-Trail je zadržao svoja najprepoznatljivija obilježja – izdržljivost i svestranost.

Samo ime modela jasno odražava njegovu svrhu: slovo „X” simbolizira ekstremne aktivnosti, dok 'Trail' (staza) označuje sposobnost svladavanja zahtjevnih terena. Prilikom predstavljanja prve generacije, Nissan je X-Trail predstavio kao 'istinski SUV koji spaja sportski duh i iznimnu svestranost'.

Tadašnji promotivni materijali isticali su kako ovaj model nudi izvrsnu alternativu tradicionalnim terencima s pogonom 4x4, ali uz manju potrošnju goriva, bolju upravljivost i pristupačniju cijenu.

"Jednostavan, praktičan i izdržljiv dizajn snažno je privukao mlade obitelji koje uživaju u aktivnostima na otvorenom te kupce aktivnog životnog stila", prisjeća se Shinchiro Irie, direktor dizajna programa.

Globalna priča o uspjehu

Formula uspjeha modela X-Trail ostala je nepromijenjena od proljeća 2001. godine: funkcionalan dizajn, praktičnost u svakodnevnoj upotrebi i vrhunske sposobnosti na svim podlogama.

"X-Trail mora biti funkcionalan crossover koji se prilagođava svakoj fazi života. Njegov dizajn uvijek služi funkciji, a funkcionalnost nikada ne narušava dizajn", ističe Satoru Tanaka, glavni stručnjak za proizvod.

X-Trail nastavlja tradiciju uz Nissanovu hibridnu tehnologiju e-POWER i sustav pogona na sve kotače e-4ORCE koji osiguravaju uglađenu, učinkovitu i sigurnu vožnju u svim uvjetima. X-Trail se trenutačno prodaje u 95 zemalja svijeta, a do danas je isporučeno više od osam milijuna primjeraka.

