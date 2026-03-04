Ponos hrvatske robotike odlazi u njemačke ruke! Evo što se sve mijenja za DOK-ING

Domaći lider u robotici DOK-ING i njemačka kompanija Rheinmetall udružili su snage. Od danas su Nijemci većinski vlasnici hrvatske firme. Cilj je spajanje hrvatske robotike s njemačkim kapitalom na tržištu besposadnih sustava.

Komodo, napredni besposadni robotski sustav i platforma, ključni je igrač u idućim planovima partnera. Razvijen u zagrebačkom Žitnjaku, dizajniran je za upotrebu u ekstremnim uvjetima.

Može biti opremljen sustavima za obranu od dronova i oružjem za izravnu paljbu, ali i služiti za gradnju mostova te prijevoz opreme, streljiva i žrtava. Upravo je novo strateško partnerstvo usmjereno na daljnji razvoj europske robotike i naprednih sustava.

„Imamo multifunkcionalne robote. Neki će gasiti požar, kao ovi plavi, drugi će opskrbljivati hranom. Ovisi o korisnicima. Imamo interesantnu platformu koju će određivati korisnici“, kazao je osnivač DOK-ING-a Vjekoslav Majetić.

Wingman i razvoj besposadnih sustava

Nova rješenja za borbene i borbeno-potporne operacije uključuju i projekt besposadnog naoružanog sustava potpore Wingman – sustava za pratnju tenkova i oklopnih vozila. Björn Bernhard iz Rheinmetalla ističe: „DOK-ING koristimo kao platformu za postojeće proizvode, kao i za proizvode koje ćemo uvesti u Hrvatsku.“

Dvije su kompanije još prije dvije godine započele stratešku suradnju usmjerenu na zajednički razvoj besposadnih kopnenih sustava za mobilnost, operacije borbene potpore te razminiranje.

Ministar obrane Ivan Anušić poručio je: „U ovom trenutku, uglavnom s tim robotskim sustavima, Republika Hrvatska je u potpunosti razminirana. Danas su prerasli ono što jesu i udružuju se s najvećom europskom firmom Rheinmetall.“

Na pitanje hoće li s njima raditi i tvornicu streljiva, ministar je rekao da o tome nisu razgovarali, ali da možda hoće. „Mi smo jak igrač u Ukrajini što se humanitarnog razminiranja tiče. Nažalost, kakva je situacija, vidimo da će posla oko razminiranja biti i u budućnosti“, naglasio je član uprave DOK-ING-a Davor Petek. Vrijednost transakcije ostaje tajna, a ono što je važno jest da proizvodnja ostaje u Hrvatskoj.