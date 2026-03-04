Niče i posljednji neboder na mjestu srušenih Blizanaca: 'Bit će to dom za inovacije i rast'

Gotovo četvrt stoljeća nakon napada koji su zauvijek promijenili vizuru New Yorka, ali i svjetsku geopolitiku, predstavljen je dizajn posljednjeg nebodera koji će zaokružiti obnovu kompleksa Svjetskog trgovačkog centra. Financijski div American Express najavio izgradnju novog globalnog sjedišta na lokaciji 2 World Trade Center, čime će se popuniti posljednja praznina u master planu Daniela Libeskinda i zatvoriti jedno od najvažnijih poglavlja u modernoj povijesti tog grada. Novi toranj, čiji projekt potpisuje slavni britanski arhitekt Norman Foster, postat će simbol otpornosti i nove ere za Manhattan.

Projekt, koji je godinama bio na čekanju, konačno kreće u realizaciju nakon što se American Express obvezao postati jedini stanar i vlasnik zgrade. Time je osigurana budućnost parcele na adresi 200 Greenwich Street, koja je gotovo petnaest godina stajala nedovršena, tek s izgrađenim temeljima prekrivenim muralima. Početak gradnje zakazan je za proljeće 2026. godine, a završetak se očekuje 2031. godine.

Stakleni div s potpisom Normana Fostera

Arhitektonski ured Foster + Partners predstavio je vizualizacije supervisokog nebodera od 55 katova koji će se uzdizati do 373 metra visine. Dizajn karakterizira kaskadna, stepenasta forma koja se uzdiže prema nebu, s nizom uređenih vanjskih terasa i vrtova koji će zaposlenicima nuditi više od jednog hektra zelenog prostora. Ova mreža vanjskih površina, kako je objasnio osnivač ureda Norman Foster, osmišljena je s ciljem promicanja zdravijeg i poželjnijeg radnog okruženja, stavljajući naglasak na dobrobit zaposlenika i kontakt s prirodom.

Unutrašnjost zgrade prostirat će se na gotovo dva milijuna četvornih stopa (oko 186.000 četvornih metara), s kapacitetom za smještaj do deset tisuća zaposlenika. Na ulazu u zgradu nalazit će se monumentalno predvorje trostruke visine, dok će se s gornjih katova pružati panoramski pogled na Manhattan. Put do konačnog dizajna bio je dug i isprepleten promjenama. Foster + Partners prvotno su predstavili koncept još 2005. godine, da bi ih desetak godina kasnije zamijenio danski ured BIG (Bjarke Ingels Group) s radikalnom vizijom naslaganih blokova. Ipak, na kraju se projekt vratio u Fosterove ruke, koji je stvorio hibridno rješenje koje spaja eleganciju staklene fasade s dinamikom stepenaste strukture.

Gospodarski poticaj i simboličan završetak

Odluka American Expressa da investira u novo sjedište predstavlja golem poticaj za New York. Prema najavama guvernerke Kathy Hochul, projekt će stvoriti više od dvije tisuće sindikalnih građevinskih poslova i ukupno 3.200 radnih mjesta tijekom trajanja izgradnje. Očekuje se da će njegov doprinos gospodarstvu grada iznositi gotovo šest milijardi dolara, a gospodarstvu savezne države New York više od 6,3 milijarde dolara.

"Dovršetak posljednje poslovne zgrade u Svjetskom trgovačkom centru označava važnu prekretnicu za ovaj kompleks i za cijelu regiju", izjavio je Kevin O’Toole, predsjednik Lučke uprave New Yorka i New Jerseyja, vlasnika zemljišta. Zgrada će biti u potpunosti opremljena najsuvremenijom "smart-building" tehnologijom i energetski učinkovitim sustavima, s ciljem dobivanja prestižnog LEED certifikata za zelenu gradnju. Ovaj potez ujedno potvrđuje trend u kojem velike korporacije, poput JPMorgan Chasea, ulažu u izgradnju vlastitih, najmodernijih sjedišta, napuštajući starije urede u korist prostora prilagođenih budućnosti rada.

"Naše novo sjedište bit će više od zgrade, bit će to mjesto gdje će se naši kolege osjećati energično, inspirirano i ponosno – dom za inovacije, interakciju i rast", poručio je Stephen J. Squeri, izvršni direktor American Expressa, tvrtke čiji su korijeni na Manhattanu stari gotovo dva stoljeća.

Završetkom ovog tornja, kompleks Svjetskog trgovačkog centra bit će kompletiran. Uz Memorijal i muzej 11. rujna, on će obuhvaćati nebodere One, Two, Three i Four World Trade, impresivnu transportnu postaju Oculus Santiaga Calatrave i nedavno dovršeni Perelman Performing Arts Center. Time se zatvara krug obnove koja je trajala desetljećima, pretvarajući mjesto tragedije opet u živahno središte poslovanja, kulture i zajedništva koje odražava neuništivi duh New Yorka.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijesti hrabrih žena o borbi za život: '31. rođendan sam proslavila na intenzivnoj na Rebru'