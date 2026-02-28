Kupili kuću i upustili se u hrabro preuređenje. Rezultat ih je iznenadio: 'Vidjeli smo potencijal'

Nema sumnje da je retro stil u modi. Upravo na to se kladio američki par kada su svoju kuću preobrazili u savršeno vjeran podsjetnik na 1960-e. Vrijednost kuće znatno je porasla, nešto što nisu očekivali, a nisu ni planirali.

Tridesetogodišnja farmaceutkinja Dana Jenkins i njezin partner Colin Davis iz Georgije ostvarili su san o vlasitom domu i kupili kuću s četiri sobe za gotovo 60 tisuća eura.

Iako su osjetili olakšanje što je prethodni vlasnik riješio tehničke probleme umjesto njih, nisu mogli prihvatiti moderan i minimalistički interijer. Naprotiv, bili su razočarani što su prethodne renovacije potpuno uklonile šarm.

Stoga su umjesto još jednog preuređenja odlučili poduzeti hrabar korak. Počeli su preuređivati kuću tako da izgleda poput kuća iz 1960-ih.

"Oduvijek smo vjerovali da se kuća nikada ne smije pretvarati u nešto što nije", kaže Colin, koji radi kao voditelj sigurnosnih operacija. "Korištenje namještaja, boja ili materijala koji se ne slažu s arhitekturom nekretnine može je učiniti neprimjerenom. Dugo smo voljeli moderni dizajn sredine stoljeća i to je bio ključni zahtjev pri traženju doma", kaže.

"U to vrijeme na tržištu praktički nije bilo besprijekornih kuća koje su još uvijek zadržale dizajnerske elemente koje smo tražili. Kad smo naišli na ovu kući i pogledali je, odmah smo prepoznali što ju je činilo tako posebnom. Također smo vidjeli potencijal u njezinoj obnovi i očuvanju karaktera", kaže Colin.

U dnevnom boravku u prizemlju odlučili su se za jednostavno i pažljivo odabrali predmete iz tog razdoblja. Primjerice, dodali su Panasonic TR-005 "The Orbitel" TV, stereo konzolu GE C443 i retro narančastu sofu koju su pronašli rabljenu na internetu. Tu je i malabarska stolica koju su pronašli na aukciji, piše Profimedia.

U dnevnom boravku na katu, gdje se nalazi većina njihovih "vrijednih" nalaza, dodali su kamin u stilu MALM i originalnu sofu Craft Associates 2404-S koja savršeno naglašava osjećaj sredine stoljeća.

Iako su išli protiv današnjih pogleda na nekretnine, rezultat govori mnogo. Kuća koja je nekoć izgledala sterilno i bez ikakvog traga povijesti pretvorena je u autentičnu znamenitost 1960-ih, a vrijednost nekretnine naglo je porasla za gotovo 230.000 eura. I to se isplati, zar ne?

