U svoja četiri zida vode najteže bitke: Ove slavne osobe boluju od rijetkih bolesti

Céline Dion, Kim Kardashian i Lady Gaga samo su neke od svjetskih zvijezda koje se suočavaju s neuobičajenim i rijetkim bolestima. Iako mnoge od njih znaju da potpuno izlječenje nije moguće, ne gube optimizam i upravo njihove priče, kao i borbe milijuna ljudi diljem svijeta, u fokusu su Svjetskog dana rijetkih bolesti koji se obilježava danas.

Lady Gaga

Jedna od najglasnijih kada je riječ o podizanju svijesti o kroničnim bolestima je Lady Gaga (39). Slavna glazbenica boluje od fibromialgije, kronične bolesti koja uzrokuje jake bolove u mišićima, umor i niz neuroloških simptoma. Bolest joj otežava svakodnevno funkcioniranje i profesionalne obveze. “Borim se s boli svaki dan. Fibromialgija je stvarna i može biti iscrpljujuća, ali neću joj dopustiti da me zaustavi”, poručila je. Liječenje se uglavnom svodi na ublažavanje simptoma jer trajnog lijeka zasad nema.

Selena Gomez

S autoimunom bolešću lupusom bori se i Selena Gomez (33). Njezin imunološki sustav napada vlastita tkiva i organe, a bolest je dovela do oštećenja bubrega zbog čega je 2017. morala na transplantaciju. Unatoč svemu, otvoreno govori o prihvaćanju vlastitog tijela i važnosti brige o mentalnom zdravlju.

Celine Dion

Kanadska diva Celine Dion (57) prije četiri godine otkrila je da boluje od sindroma ukočene osobe (Stiff-Person Syndrome), iznimno rijetkog poremećaja koji uzrokuje progresivnu ukočenost mišića i bolne grčeve. Zbog bolesti je bila prisiljena otkazati dio turneje 2022. godine. “Ne odustajem”, poručila je obožavateljima, iako bolest značajno utječe na njezinu sposobnost pjevanja i kretanja.

Ashton Kutcher

Glumac Ashton Kutcher (48) otkrio je da je prebolio rijedak oblik vaskulitisa, upalne bolesti krvnih žila. Bolest mu je privremeno oduzela sluh, vid i ravnotežu, a oporavak je trajao gotovo godinu dana. Iskustvo ga je, kaže, naučilo koliko je zdravlje dragocjeno.

Cynthia Nixon

Autoimunu dijagnozu dobila je i Cynthia Nixon (59), zvijezda serije Sex and the City. Kod nje je riječ o Sjögrenovu sindromu, bolesti koja uzrokuje kroničnu suhoću očiju i usta, umor i bolove u zglobovima.

Kim Kardashian

Slične zdravstvene izazove ima i Kim Kardashian (45), kojoj je dijagnosticiran psorijatični artritis - upalna bolest zglobova povezana s psorijazom. Otvoreno govori o važnosti osluškivanja vlastitog tijela i prilagodbe načina života.

Justin Bieber

Justin Bieber (31) 2022. godine otkrio je da boluje od Ramsay Huntova sindroma, rijetkog stanja koje može izazvati paralizu dijela lica. Zbog toga je morao prekinuti turneju i posvetiti se oporavku.

Michael J. Fox

Već desetljećima s Parkinsonovom bolešću živi i Michael J. Fox (64), kojem je dijagnoza postavljena sa samo 29 godina. Danas je jedan od najpoznatijih aktivista za istraživanje te bolesti, a njegov optimizam mnogima je inspiracija.

George Clooney

Malo tko zna da je i George Clooney (64) u mladosti prebolio Bellovu paralizu, privremeno neurološko stanje koje uzrokuje paralizu jedne strane lica. Iskustvo ga je, kako je priznao, dodatno ojačalo.

Priče ovih slavnih osoba podsjećaju da bolest ne bira, pogađa i one pod svjetlima reflektora. No istovremeno pokazuju koliko su snaga, upornost i podrška ključni u borbi s dijagnozama koje često mijenjaju život iz temelja.

