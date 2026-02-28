Rakete paraju nebo, oni se sunčaju i smiju: Viralna snimka napada na Iran zbunila društvene mreže

Društvenim mrežama ponovno se širi val uznemirujućih snimki napada na Bliskom Istoku. Među autentičnim kadrovima pojavile su se i one upitne - pa čak i potpuno lažne, a jedna od njih posebno je privukla pažnju.

Na snimci se vide navodne rakete koje su danas krenule parati nebo, iza sebe ostavljajući tragove dima, dok u prvom planu - gotovo nestvaran prizor - ljudi mirno leže na ležaljkama pokraj bazena. Neki gledaju prema nebu i smiju se, dok drugi djeluju potpuno nezainteresirano, kao da se scena iznad njihovih glava odvija kilometrima daleko.

Video je u kratkom roku postao viralan, te se u njemu navodi da je nastao u Dubaiju, ipak treba napomenuti kako nigdje nema službene potvrde gdje je i kada nastao.

Interceptions in Dubai. pic.twitter.com/3c5YRcqtnQ — Open Source Intel (@Osint613) February 28, 2026

Podsjetimo, Izrael je u subotu rano ujutro pokrenuo napad na Iran. Diljem Teherana odjekuju eksplozije. Istovremeno, u Izraelu su oglašene sirene jer se zemlja sprema na iransku odmazdu. Potvrđeno je da u napadu na Iran sudjeluje i SAD. Uskoro je krenula velika iranska odmazda koja se širi Bliskim istokom.

