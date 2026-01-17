FREEMAIL
VAŠ MALI KUTAK /

Želite dio prostora pretvoriti u ured? Imamo rješenja za vas kako ga maksimalno iskoristiti

×
Foto: Shutterstock

Promišljenom primjenom navedenih principa, vaš kućni ured može postati visoko funkcionalno okruženje u kojem se radni zadaci obavljaju efikasno i s zadovoljstvom

17.1.2026.
16:32
Antonela Ištvan
Shutterstock
Rad od kuće postao je sastavni dio suvremenog načina života, no s njime dolazi i specifičan izazov: kako kreirati radni prostor koji je istovremeno funkcionalan i ugodan, osobito u uvjetima ograničenog stambenog prostora?

Mnogi se suočavaju s neadekvatnim uvjetima, poput rada za kuhinjskim stolom uz konstantna ometanja. Međutim, primjenom promišljenih rješenja, i najmanji dio doma može se transformirati u produktivno okruženje koje potiče koncentraciju, piše Resource Furniture.

Foto: Shutterstock

Odabir adekvatne lokacije

Prvi je korak pronalaženje idealne lokacije. Nije nužno da se radi o zasebnoj prostoriji; često neiskorišteni dijelovi stana, poput niše, prostora ispod prozora ili čak unutrašnjosti prostranijeg ormara, mogu poslužiti kao osnova za radni prostor.

Ključno je odabrati lokaciju udaljenu od najfrekventnijih zona u domu kako bi se ometanja svela na minimum. Položaj uz prozor smatra se idealnim jer prirodno svjetlo, prema istraživanjima, poboljšava raspoloženje i smanjuje naprezanje očiju, čime se povećava ugoda pri radu.

Nakon odabira lokacije, slijedi opremanje prostora. Umjesto masivnih komada namještaja, preporučuje se odabir minimalističkih stolova ili multifunkcionalnih rješenja, poput sklopivih zidnih modela. Najvažniju investiciju predstavlja kvalitetna ergonomska stolica. Adekvatna potpora za kralježnicu nije luksuz, već preduvjet za očuvanje zdravlja i održavanje visoke razine produktivnosti.

@raenicollee My little office corner 🖤 EVERYTHING LINKED IN MY BIO 🖤 #asmr #asmrvideo #asmrtiktoks #officesetup #homeofficedecor #homeofficeideas #homeoffice #homeofficesetup #amazonfinds #organizedhome #organizewithme ♬ original sound - Rae Nicolle | Shop Life 🫶🏽

S obzirom na ograničenu kvadraturu, ključno je iskoristiti vertikalni prostor. Zidne površine nude značajan potencijal za pohranu: police iznad stola za knjige i registratore ili perforirane ploče za organizaciju uredskog pribora oslobađaju radnu površinu i osiguravaju da su svi potrebni predmeti lako dostupni, bez stvaranja vizualnog nereda.

Foto: Freepik

Stvaranje poticajne radne atmosfere

Adekvatno osvjetljenje presudno je za prevenciju umora. Uz prirodni izvor svjetlosti, potrebno je osigurati i kvalitetnu umjetnu rasvjetu. Dizajneri interijera preporučuju primjenu slojevitog osvjetljenja koje objedinjuje opću stropnu rasvjetu, ambijentalnu lampu te, kao najvažniji element, radnu lampu s usmjerenim snopom svjetlosti na stolu. Naposljetku, važan je i element personalizacije.

Poznato je da boje značajno utječu na psihološko stanje; plavi tonovi pridonose smirenosti i fokusu, dok zeleni unose osjećaj svježine. Prostor koji je estetski usklađen s osobnim preferencijama potiče motivaciju, stoga se preporučuje dodavanje detalja poput biljaka, uokvirenih citata ili fotografija.

Urednost radnog prostora izravno utječe na mentalnu jasnoću i fokus. Redovito pospremanje stola, organizacija kabela te zadržavanje samo nužnih predmeta na radnoj površini doprinose smanjenju nereda.

