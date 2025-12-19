FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AH, TA NOSTALGIJA /

Uđite u vremeplov! Barem jednu od ovih 30 stvari iz 1970-ih imao je gotovo svaki dom

Uđite u vremeplov! Barem jednu od ovih 30 stvari iz 1970-ih imao je gotovo svaki dom
Foto: Shutterstock
Ovi predmeti samo su djelić bogate tapiserije života u 1970-ima. Oni nas podsjećaju na vrijeme kada su domovi bili ispunjeni bojom, osobnošću i duhom zajedništva. Možda su neki od ovih trendova danas zastarjeli, ali njihova nostalgija i šarm i dalje žive, podsjećajući nas na jedno uistinu nezaboravno desetljeće.
1 /31
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dobro došli na nostalgično putovanje u 1970-e, desetljeće koje je duboko i neizbrisivo oblikovalo svijet dizajna interijera, ostavljajući za sobom prepoznatljiv estetski pečat.

U tom su razdoblju domovi transcendirali svoju osnovnu funkciju; postali su živopisna platna za osobno samoizražavanje, obilježena smjelim paletama boja, inovativnim i često nekonvencionalnim predmetima te sveprisutnom, opuštenom atmosferom koja je pozivala na udobnost i slobodu, piše Country Living.

Od toplih zemljanih tonova i hipnotizirajućih psihodeličnih uzoraka do funkcionalnog, ali izrazito stiliziranog namještaja, svaki je kutak prostora pričao jedinstvenu priču o slobodoumnom i nekonvencionalnom duhu vremena. Pridružite nam se dok istražujemo 30 predmeta koji su definirali domove ovog nezaboravnog, istinski "groovy" desetljeća.

19.12.2025.
11:00
Antonela IštvanMagazin.hr
Shutterstock
Nostalgija1970.GobleniDomUređenje
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
AH, TA NOSTALGIJA /
Uđite u vremeplov! Barem jednu od ovih 30 stvari iz 1970-ih imao je gotovo svaki dom