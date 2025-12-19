Uđite u vremeplov! Barem jednu od ovih 30 stvari iz 1970-ih imao je gotovo svaki dom

Dobro došli na nostalgično putovanje u 1970-e, desetljeće koje je duboko i neizbrisivo oblikovalo svijet dizajna interijera, ostavljajući za sobom prepoznatljiv estetski pečat.

U tom su razdoblju domovi transcendirali svoju osnovnu funkciju; postali su živopisna platna za osobno samoizražavanje, obilježena smjelim paletama boja, inovativnim i često nekonvencionalnim predmetima te sveprisutnom, opuštenom atmosferom koja je pozivala na udobnost i slobodu, piše Country Living.

Od toplih zemljanih tonova i hipnotizirajućih psihodeličnih uzoraka do funkcionalnog, ali izrazito stiliziranog namještaja, svaki je kutak prostora pričao jedinstvenu priču o slobodoumnom i nekonvencionalnom duhu vremena. Pridružite nam se dok istražujemo 30 predmeta koji su definirali domove ovog nezaboravnog, istinski "groovy" desetljeća.