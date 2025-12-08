Ove predmete često zaboravljamo očistiti, a mogu biti puni opasnih bakterija

Iako većina nas redovito usisava, briše podove i prašinu, određeni predmeti u domu često nam prolaze "ispod radara" te postaju idealno tlo za razmnožavanje nepoželjnih mikroba. Stručnjaci upozoravaju da bi upravo zbog nedovoljnog čišćenja jedan uobičajeni kućanski predmet mogao predstavljati rizik za zdravlje, prenosi Mirror.

Istraživanja sugeriraju da prosječno kućanstvo mjesecima zanemaruje pranje manjih tepiha i staza. Iako bi se ovi predmeti idealno trebali temeljito čistiti jednom mjesečno, podaci pokazuju da čak 40 posto ljudi to ne čini. Umjesto toga, prosjek pranja tepiha je tek svakih pet mjeseci.

S dolaskom hladnijih dana i uključivanjem centralnog grijanja, alergeni lakše cirkuliraju domom. Stručnjaci upozoravaju da mrtve stanice kože i izmet grinja mogu ostati zarobljeni u kućnom tekstilu sve dok se pravilno ne operu. Kada se radijatori zagriju, topli zrak podiže te čestice i raspršuje ih po cijeloj prostoriji, što može izazvati probleme za dišni sustav.

Zašto je redovito pranje tepiha ključno?

Stručnjaci iz tvrtke Kleen-Tex Home apeliraju na kućanstva da očiste tepihe prije sezone grijanja kako bi spriječili širenje prljavštine i alergena.

Michelle Byrne, voditeljica marketinga proizvoda, osvrnula se na njihovo istraživanje navika kupaca: "Naši podaci pokazuju da su otirači i tepisi jedni od najzanemarenijih predmeta u domu kada je riječ o čišćenju".

"Koriste se više puta svaki dan, često u vrlo prometnim prostorima poput ulaznih vrata, hodnika i dnevnih boravaka, te su dizajnirani upravo da upijaju prljavštinu i prašinu. Ipak, ljudi im ne pružaju istu njegu kao posteljini ili navlakama za jastuke," ističe Byrne.

Dodaje kako bi mjesečno pranje tepiha trebalo postati standardna kućanska obaveza, pri čemu je strojno pranje najučinkovitiji način za uklanjanje bakterija i uštedu vremena.

Ovo je pet ključnih koraka za pravilno održavanje tepiha i staza prema savjetima stručnjaka:

1. Istresite nakupljenu prljavštinu

Prije bilo kakvog drugog postupka, iznesite tepihe na otvoreno i dobro ih istresite ili isprašite. Ovaj korak je važan jer pomaže ukloniti dubinsku prašinu koju usisavač možda neće uspjeti izvući, a time se eliminiraju i potencijalni alergeni koji su se zavukli duboko u vlakna.

2. Tjedno usisavanje

Ciljajte na usisavanje tepiha barem jednom tjedno. Učestalost povećajte za tepihe koji se nalaze u prometnim dijelovima doma, poput hodnika i dnevnog boravka, gdje se prljavštine brže nakupljaju.

3. Mjesečno pranje u perilici

Ako imate tepihe koji su perivi u perilici rublja (poput pamučnih staza ili kupaonskih tepiha), operite ih barem jednom mjesečno na temperaturi od 40 °C ili višoj. Više temperature ključne su za uništavanje bakterija i uklanjanje tvrdokorne prljavštine.

4. Pravilno tretiranje mrlja

Kada se pojavi mrlja, reagirajte odmah. Mrlje tapkajte čistom krpom i blagim deterdžentom. Nikako nemojte trljati mrlju, jer taj pokret može potisnuti nečistoću dublje u vlakna i trajno oštetiti tepih.

5. Temeljito sušenje protiv plijesni

Nakon pranja, uvijek osigurajte da se tepisi potpuno osuše prije nego što ih vratite na pod. Vlaga pogoduje razvoju plijesni i neugodnih mirisa. Sušenje na zraku je najbolja opcija, no ako etiketa za održavanje to dopušta, možete koristiti i sušilicu na niskoj temperaturi.

Redovitim održavanjem ne samo da ćete produžiti vijek trajanja svojih tepiha, već ćete i značajno poboljšati kvalitetu zraka u svom domu, što je posebno važno tijekom zimskih mjeseci kada manje provjetravamo prostorije.

