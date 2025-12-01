Trikovi stručnjaka izut će vas iz cipela: Radijatori će se zagrijati brže, a računi smanjiti

S dolaskom hladnijih zimskih mjeseci i padom temperatura, održavanje ugodne topline u domu postaje glavni prioritet većine kućanstava.

Međutim, postizanje optimalne temperature može biti izazovno kada živa u termometru padne prema nuli, a situacija se dodatno pogoršava ako sustav grijanja ne radi učinkovito. Najčešći problemi s kojima se stanari susreću uključuju radijatore koji su hladni na dodir ili neučinkovit rad bojlera.

Osim što ćete osigurati topliji dom, ove taktike mogu vam donijeti i značajne uštede na računima za energiju. Stručnjaci su podijelili nekoliko ključnih savjeta za ovu sezonu, piše Mirror.

Provjerite starost i stanje bojlera

Ricky Sharma iz organizacije Engineering Real Results (ERR), koja se bavi obukom inženjera grijanja i vodoinstalatera, ističe da je briga o bojleru prvi korak.

"Ako je vaš bojler stariji od 12 godina, možda bi bilo dobro razmisliti o nadogradnji. Moderni kondenzacijski bojleri daleko su učinkovitiji i mogu vam uštedjeti stotine eura godišnje," savjetuje Sharma. Iako je početna investicija veća, dugoročna ušteda kroz manju potrošnju energenata često opravdava trošak.

Odzračivanje radijatora

Jedan od najčešćih problema su hladni radijatori. Ako primijetite da je radijator topao pri dnu, ali hladan na vrhu, problem je gotovo sigurno u zarobljenom zraku. To znači da topla voda ne može cirkulirati cijelom površinom. Rješenje je jednostavno i ne zahtijeva pozivanje majstora – riječ je o odzračivanju.

"To je posao od pet minuta koji može učiniti da cijeli sustav radi puno bolje," objašnjava Ricky. Pomoću ključića za radijatore pažljivo otvorite ventil kako bi zrak izašao. Nakon što voda počne curiti, zatvorite ventil. Vrlo je važno nakon ovog postupka provjeriti pritisak na bojleru jer će ga možda trebati nadopuniti.

Važnost izolacije i mali trikovi za čuvanje topline

Osim samog sustava grijanja, ključno je zadržati proizvedenu toplinu unutar prostora. Dobra izolacija je temelj uštede.

Stručnjaci preporučuju provjeru brtvljenja prozora i vrata kako biste spriječili propuh. Također, korištenje debelih zavjesa može pomoći u zadržavanju topline, pod uvjetom da ne prekrivaju radijatore.

Još jedan koristan i jeftin trik je postavljanje reflektirajuće folije iza radijatora koji se nalaze na vanjskim zidovima. To sprječava da toplina bespotrebno zagrijava vanjski zid i usmjerava je natrag u sobu.

Pametno upravljanje termostatom

Mnogi ljudi griješe koristeći termostat samo za uključivanje i isključivanje grijanja. Programabilni termostati omogućuju prilagodbu grijanja vašoj dnevnoj rutini, što znači da nećete rasipati energiju grijući praznu kuću.

"Pametni termostati idu korak dalje učeći vaše navike pa čak omogućuju i podešavanje postavki putem mobitela", dodaje stručnjak iz ERR-a. Ako ugradite termostatske radijatorske ventile (TRV), možete postaviti različite temperature za različite prostorije, što je idealno ako ne koristite cijeli stambeni prostor istovremeno.

Prema podacima organizacije Energy Saving Trust, snižavanje temperature na termostatu za samo jedan stupanj može smanjiti vaš račun za grijanje za oko 10 posto.

Većina domova ugodna je na temperaturi između 18 stupnjeva Celzija i 21 stupnjeva Celzija. Ako ste navikli na više temperature, pokušajte ih malo smanjiti i umjesto pojačavanja grijanja odjenuti dodatni sloj odjeće.

