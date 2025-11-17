Ovo je najbolja temperatura za grijanje doma: Tako možete spriječiti štetu na cijevima

S dolaskom hladnijeg razdoblja, pitanje optimalne temperature u domu postaje ključno, ne samo za udobnost i zdravlje stanovnika, već i za zaštitu imovine od potencijalno visokih troškova oštećenja.

Smrznute i puknute cijevi mogu uzrokovati značajnu štetu na vodovodnim i sustavima grijanja, no postoje učinkovite mjere koje svaki vlasnik nekretnine može primijeniti. Stručnjaci za energetiku i vodoinstalacije suglasni su oko idealnog raspona temperature koji osigurava ravnotežu između ugode, energetske učinkovitosti i sigurnosti, piše Express.

Foto: Shutterstock

Idealna temperatura za udobnost i zdravlje

Iako su neki ljudi u iskušenju da pojačaju grijanje tijekom hladnih dana, stručnjaci savjetuju održavanje umjerene i konstantne temperature.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vodoinstalater David Doran ističe jednu od ključnih preporuka, a to je pravilno postavljanje termostata. Iako je primamljivo pojačati grijanje u izrazito hladnim danima, David savjetuje održavanje temperature između 18 i 20 stupnjeva Celzija.

"Održavanje termostata na stalnih 18 stupnjeva smanjuje vjerojatnost da će se cijevi zalediti", objašnjava. Za prostore u kojima se provodi najviše vremena, poput dnevnog boravka, optimalna temperatura kreće se između 19 i 22 stupnjeva Celzija.

Mnogi moderni sustavi grijanja imaju način rada "zaštita od smrzavanja", osmišljen da zadrži temperaturu iznad nule i istovremeno štedi energiju. Ako planirate putovanje ili želite smanjiti troškove grijanja tijekom zime, nije preporučljivo potpuno isključiti sustav. Preporučuje se spustiti temperaturu na oko 15 do 17 stupnjeva Celzija dok spavate ili kada niste kod kuće. Time se štedi energija, ali i sprječava prekomjerno hlađenje doma koje bi moglo ugroziti cijevi. Važno je napomenuti da održavanje temperature ispod 18 stupnjeva Celzija na dulje vrijeme može povećati rizik od respiratornih bolesti, dok temperature niže od 13 stupnjeva Celzija mogu doprinijeti razvoju plijesni.

Foto: Shutterstock

Još jedan koristan trik je postavljanje redovitih intervala grijanja tijekom dana, kako bi cijevi ostale tople i smanjio se rizik od smrzavanja. Uz to, važno je redovito servisirati bojler kako bi radio optimalno i pružao stalnu toplinu.

"Savjetujem da se bojler godišnje pregleda kako bi radio sigurno i učinkovito", kaže David.

Redoviti servis može otkriti curenja, začepljenja i osigurati sigurnost uređaja, čime se sprječavaju ozbiljni problemi poput curenja plina ili trovanja ugljičnim monoksidom.

Redovitim servisiranjem ne samo da se povećava učinkovitost i štedi na računima za energiju, već mnoge garancije i osiguravajuća društva također zahtijevaju godišnji pregled sustava.

POGLEDAJTE GALERIJE

POGLEDAJTE VIDEO: U samom centru Zagreba godinama stoji golema ruina, ni susjedi je ne vide