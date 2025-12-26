Anfield će sutra plakati: Pogledajte što su Liverpool i Wolverhampton napravili za djecu Dioga Jote

Današnjim susretima Manchester Uniteda i Newcastlea otvara se 18., ujedno i pretposljednje kolo Premier lige u ovoj kalendarskoj godini. Posebnu pažnju privlači sutrašnji ogled Liverpoola i Wolverhamptona na Anfieldu, koji će imati snažnu emotivnu dimenziju.

Bit će to prvi međusobni dvoboj dvaju klubova nakon tragične smrti Dioga Jote, igrača koji je ostavio dubok trag u obje sredine. Portugalski napadač bio je jedan od simbola Wolverhamptona, a kasnije i važan kotačić u Liverpoolovim uspjesima.

U dresu Wolvesa upisao je 44 pogotka i 19 asistencija, dok je za Redse zabio 65 golova uz 26 završnih dodavanja. Njegov odlazak snažno je pogodio oba kluba, koja su odlučila zajednički odati počast bivšem igraču.

Jotini sinovi, Dinis i Duarte, sudjelovat će u službenom protokolu utakmice kao maskote prilikom izlaska momčadi na teren. Bit će to dirljiv trenutak sjećanja, koji će, bez sumnje, uz podršku ispunjenog Anfielda ostati trajno urezan u pamćenje.

