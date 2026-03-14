U Zagrebu kao da je Tjedan mode! Izabrati najbolju kombinaciju doslovno je nemoguće

Objektiv Pavla Bobinca, poznatog po nadimku "Dosadni Fotograf", uhvatio je najbolje proljetne modne kombinacije u samom centru Zagreba. Sunčana subota na "špicu" je izmamila vrsne poznavatelje mode pa je Cvjetni trg izgledao kao Pariz u vrijeme Tjedna mode.

Moda za proljeće donosi razigranije i odvažnije kombinacije, a modnim pistama dominiraju jarke boje, naglašeni krojevi i retro inspiracija. Veliki povratak doživljavaju komadi inspirirani donjim rubljem, poput slip haljina i čipkastih topova, koji se nose u dnevnim outfitima uz sakoe ili suknje. Istodobno se vraćaju i trendovi iz 80-ih i ranih 2000-ih: mini suknje, niski struk i voluminozni rukavi. Poseban naglasak stavljen je i na teksture, pa su popularni prozirni materijali, rese i ukrasni detalji koji odjeći daju dramatičan i pomalo glamurozan izgled. Izgleda da su Zagrepčani i Zagrepčanke dobro usvojili štivo iz modnih magazina.