Ovo su najpouzdaniji obiteljski SUV-ovi: 'Obožavam baš sve na ovom automobilu!'

Obiteljski SUV-ovi najpopularnija su vrsta automobila za one s djecom jer su prostrani, prepuni praktičnih značajki i relativno pristupačni. Postoji ogroman izbor obiteljskih SUV-ova, od Citroëna C5 Aircrossa s pristupačnim cijenama do luksuznog Range Rovera Evoquea.

Kako navodi britanski specijalizirani auto magazin What Car?, koji god odaberete, dobit ćete mnoštvo značajki prilagođenih obiteljima i visok položaj za vožnju.

Dobra vijest za kupce je da su obiteljski SUV-ovi općenito pouzdana skupina, s prosjekom od 93,4 posto u najnovijem istraživanju pouzdanosti magazina What Car? (provedenom u suradnji s MotorEasyjem) i 92,6 posto prošle godine.

Hibridni i benzinski obiteljski SUV-ovi postali su popularniji od onih s dizelskim motorima i dobra su oklada jer su često najpouzdaniji.

