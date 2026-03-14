Plakala kad se udavala za 'princa playboya': Ovako danas izgleda 'najtužnija princeza svijeta'

Povodom 68. rođendana Alberta II, Princa od Monaka, pažnja javnosti ponovno se usmjerila i na njegovu suprugu, Charlene (48), Princezu od Monaka. Nekadašnja vrhunska plivačica iz Južne Afrike u monašku je kneževsku obitelj ušla 2011. godine kada se udala za princa Alberta na raskošnoj ceremoniji u Monaco. Zanimljiva je činjenica da je princeza plakala na vjenčanju, a mnogi su njezine suze tada protumačili kao suze tuge i očaja, a ne suze radosnice. Par danas ima blizance, princa Jacquesa i princezu Gabriellu. Iako rijetko govori o privatnom životu, princeza Charlene posljednjih se godina postupno vraća javnim obvezama nakon zdravstvenih problema te je i dalje posvećena humanitarnom radu, osobito kroz vlastitu organizaciju.