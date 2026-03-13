Usred bombardiranja izložili simbolične lijesove američkih i izraelskih vojnika

Jedna žena poginula je u eksploziji na trgu u Teheranu gdje su se održavale demonstracije povodom Dana Al-Qudsa, javlja iranski državni medij Press TV. Prema njihovim navodima, eksplozija je bila posljedica američko-izraelskog "bombardiranja“. Žena, koju su opisali kao „iransku majku“, smrtno je ranjena gelerima nakon udara.

Na navodni napad reagirao je i šef iranske nacionalne sigurnosti Ali Larijani dok je bio na putu prema prosvjedima. Poručio je da "napad na rutu marša“ pokazuje "očaj Izraela". Prema navodima državne televizije IRIB, Larijani je također izjavio kako "Trump nije dovoljno pametan da vidi da je iranski narod zreo, snažan i odlučan“, dodajući da "što veći pritisak SAD vrši, to je volja naroda jača“.

Izložili simbolične lijesove

Dan Al-Qudsa obilježava se posljednjeg petka islamskog svetog mjeseca Ramazana kao izraz podrške palestinskom narodu. Tijekom okupljanja brojni sudionici nosili su iranske zastave, transparente i fotografije političkih i vjerskih vođa. Među njima su bile i slike novog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Modžtabe Hameneija. Na nekim fotografijama sudionici drže i slike ajatolaha Ruholaha Homeinija.

Na skupovima su se mogli vidjeti i plakati s likovima američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, po kojima su pojedini sudionici gazili ili ih simbolično napadali.

Prosvjednici su također gazili po zastavama Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, a tijekom skupa izloženi su i simbolični lijesovi američkih i izraelskih vojnika.

Demonstracije povodom Dana Al-Qudsa održane su ne samo u Teheranu nego i u drugim gradovima, uključujući Mašhad na sjeveroistoku Irana, gdje su građani također sudjelovali u marševima i okupljanjima podrške Palestincima.