GRMJELO KOD SLUNJA! /

Ovako izgleda topnička sila hrvatske vojske! Moćne haubice i demonstracija moći
Foto: MORH/Filip Klen
Uspješno provedenoj vježbi prethodile su višetjedne intenzivne pripreme. Kako je objasnio poručnik Marko Borna Zrno, dolazak na slunjski poligon bio je samo završni čin procesa koji je trajao više od mjesec dana.
Vojni poligon "Eugen Kvaternik" kod Slunja, najveće hrvatsko vojno vježbalište, sredinom ožujka 2026. godine ponovno je bio pozornica demonstracije sile i uvježbanosti Hrvatske vojske. U sklopu planskih aktivnosti obuke i ocjenjivanja, pripadnici 2. bitnice Samohodne haubičke bojne iz sastava Topničko-raketne pukovnijeiz Bjelovara proveli su zahtjevno topničko bojno gađanje, potvrđujući time visoku razinu spremnosti za djelovanje u najsloženijim borbenim uvjetima.

Vježba, čiji je vrhunac bio 12. ožujka, nije bila tek puko ispaljivanje projektila, već sveobuhvatna provjera sposobnosti postrojbe opremljene najmodernijim topničkim sustavima u Oružanim snagama, njemačkim samohodnim haubicama PzH 2000 kalibra 155 milimetara. Cilj je bio jasan: ocijeniti cjelokupan spektar zadaća koje moderna topnička postrojba mora izvršiti na bojištu, od planiranja i pripreme do preciznog i brzog djelovanja. Kako je to izgledalo pogledajte u galeriji.

12.3.2026.
14:14
Antonela Ištvan
MORH
MorhSlunjHrvatska Vojska
