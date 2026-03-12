Ovako izgleda topnička sila hrvatske vojske! Moćne haubice i demonstracija moći

Vojni poligon "Eugen Kvaternik" kod Slunja, najveće hrvatsko vojno vježbalište, sredinom ožujka 2026. godine ponovno je bio pozornica demonstracije sile i uvježbanosti Hrvatske vojske. U sklopu planskih aktivnosti obuke i ocjenjivanja, pripadnici 2. bitnice Samohodne haubičke bojne iz sastava Topničko-raketne pukovnijeiz Bjelovara proveli su zahtjevno topničko bojno gađanje, potvrđujući time visoku razinu spremnosti za djelovanje u najsloženijim borbenim uvjetima.

Vježba, čiji je vrhunac bio 12. ožujka, nije bila tek puko ispaljivanje projektila, već sveobuhvatna provjera sposobnosti postrojbe opremljene najmodernijim topničkim sustavima u Oružanim snagama, njemačkim samohodnim haubicama PzH 2000 kalibra 155 milimetara. Cilj je bio jasan: ocijeniti cjelokupan spektar zadaća koje moderna topnička postrojba mora izvršiti na bojištu, od planiranja i pripreme do preciznog i brzog djelovanja. Kako je to izgledalo pogledajte u galeriji.